Regalati un nuovo dispositivo Apple con il conto online di Mediolanum

Se stai valutando l’acquisto di un nuovo dispositivo Apple, ti segnaliamo la nuova offerta in corso sul sito ufficiale di Banca Mediolanum, in relazione al conto corrente SelfyConto: aprendo il conto online entro il 30 agosto e invitando i propri amici o parenti a fare altrettanto, si riceverà in regalo un prodotto tra Apple Watch SE (con 2 amici invitati), iPad di decima generazione (con 4 amici) o iPhone 15 (con 6 amici).

SelfyConto di Banca Mediolanum è il conto corrente online a canone zero per i primi 12 mesi e fino al compimento dei trent’anni. In più consente di beneficiare di prelievi gratuiti in tutti i Paesi appartenenti all’Unione europea e di una carta di credito con canone gratuito il primo anno. Puoi aprirlo tramite questa pagina del sito Banca Mediolanum.

Come regalarsi un nuovo dispositivo Apple con Banca Mediolanum

Per regalarsi un Apple Watch, un iPad di decima generazione o un iPhone 15 è sufficiente partecipare alla nuova iniziativa di Banca Mediolanum che vede al centro il conto online SelfyConto. Innanzitutto è necessario aprire il conto corrente online entro il 30 agosto, termine ultimo per l’apertura del conto.

Una volta che si ha il conto attivo, bisogna invitare due o più amici ad aprire SelfyConto: se si iscrivono due amici, si riceve in regalo un Apple Watch SE di ultima generazione; se sono quattro gli amici ad aprire il conto online, allora si ottiene un iPad giunto alla sua decima generazione; qualora invece si riesca a far iscrivere sei amici, il regalo diventa un iPhone 15.

Per aprire il conto corrente online SelfyConto basta collegarsi su questa pagina del sito Banca Mediolanum e premere sul pulsante Apri SelfyConto.