Rendi il primo giorno del nuovo anno speciale: abbonati a Hostinger

Per iniziare il nuovo anno con il piede giusto, rendi speciale il primo giorno con Hostinger, l’host che attualmente offre uno sconto del 75% a soli 2,99 € al mese, includendo anche 3 mesi aggiuntivi in omaggio.

Questa offerta completa include un dominio e la migrazione gratuiti, garantendo un supporto costante e una piattaforma stabile e sicura per il tuo sito web.

I piani Hostinger in promozione

Hostinger ha messo in promozione tutti e tre i suoi piani: Premium, Business e Cloud Startup. Il piano Premium, scontato del 75%, offre prestazioni standard, la possibilità di gestire fino a 100 siti web, fino a 100GB di memoria su SSD, backup settimanali, certificato SSL gratuito senza limiti, larghezza di banda illimitata, e tanto altro.

I restanti due piani, Business e Cloud Startup, offrono prestazioni superiori con la possibilità di gestire fino a 300 siti web, 200GB di memoria su unità di archiviazione NVMe, backup giornalieri, CDN per l’ottimizzazione geografica del sito, e molte altre funzionalità avanzate.

Hostinger si distingue per i suoi data center in tutto il mondo che garantiscono prestazioni stabili. Utilizzando tecnologie all’avanguardia come LiteSpeed Web Server e soluzioni cache avanzate, Hostinger ottimizza il tempo di caricamento del sito web, riducendo significativamente i tempi di risposta e migliorando l’esperienza dell’utente.

Hostinger protegge il tuo sito web da attacchi DDoS grazie a nameserver protetti da CloudFlare. Con certificati di sicurezza SSL gratuiti e backup automatici, il tuo sito è al sicuro.

Inoltre, garantisce un’operatività del sito del 99,9%. La migrazione gratuita è assistita da uno strumento incluso, con agenti disponibili per aiutarti nella procedura e assicurarsi che il tuo sito sia operativo entro 24 ore.

Con Hostinger, ogni piano ha una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, offrendo una sicurezza aggiuntiva nel tuo investimento. Rendi il tuo primo giorno del 2024 speciale abbonandoti a Hostinger per goderti prestazioni eccezionali e supporto affidabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.