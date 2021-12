Rendi il tuo PC più sicuro con gli sconti IObit fino al 90%

IObit ha deciso di fare le cose in grande questo Natale e offrire alcuni dei suoi software più popolari a prezzi davvero incredibili. Si tratta infatti di promozioni fino al 90% di sconto, le quali interesseranno bundle di prodotti, o anche singoli software da acquistare a prezzi vantaggiosi. In questo articolo cercheremo quindi di analizzare bene gli strumenti proposti dalla suddetta azienda, così da poter essere certi dell'effettivo valore dei prodotti.

Un pacco ricco di prodotti al 90% di sconto

Partiamo quindi dalla vera bomba. Acquistando infatti il pacchetto in bundle, ci si potrà portare a casa un totale di ben 6 software dal valore totale di 304,76 euro a soli 28,99 euro. All'interno saranno presenti tutti i programmi più popolari e richiesti di IObit.

Non mancheranno infatti: un anno di Advanced SystemCare 15 PRO, per ottimizzare e velocizzare il proprio PC, un anno di Driver Booster 9 PRO, per la manutenzione dei driver, un anno di IObit Malware Fighter 9 PRO, antivirus per combattere il malware, un anno di IObit Uninstaller 11 PRO, per la disintallazione completa dei programmi e dei file ad essi collegati, un anno di IObit Software Updater 4 PRO, per mantenere costantemente aggiornati tutti i propri software e un anno di Smart Defrag 7 PRO, per l'ottimizzazione dell'hard disk del computer. Tutti questi software potranno essere utilizzati su tre dispositivi diversi in contemporanea.

Altri prodotti IObit in offerta

Qualora si preferisse invece concentrare l'attenzione solo sui singoli software, non mancheranno anche in questo caso sconti esclusivi e sicuramente da tenere in considerazione.

Nel caso in cui si fosse alla ricerca di una VPN ad esempio, si potrebbe considerare all'acquisto di 2 anni iTop VPN PRO, accessibile su 5 dispositivi in contemporanea a soli 62,99 euro euro. Tra l'altro, quest'ultimo programma non sarà incluso nel pacchetto offerto al 90% visto in precedenza.

Tra gli altri software in promozione, troviamo: un anno di Advanced SystemCare 15 PRO, un anno di Advanced SystemCare Ultimate 14 PRO e un anno di IObit Uninstaller 11 PRO, tutti accessibili fino ad un massimo di tre dispositivi in contemporanea. Si potrebbe quindi pensare anche di approfittare degli sconti acquistando insieme ad amici o parenti, per poi dividere tutti i software equamente. L'offerta non varrà però per sempre, perciò meglio fare in fretta.