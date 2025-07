Resta connesso anche fuori dall'Europa: l'eSIM di Saily ti accompagna ovunque

Se hai in programma un viaggio oltre i confini europei, non devi più preoccuparti delle spese extra per il traffico dati. Grazie a Saily, la eSIM firmata NordVPN, puoi navigare in mobilità in oltre 200 Paesi, senza bisogno di cambiare SIM fisica e con la comodità di gestire tutto da un’unica scheda virtuale.

Solo per l’estate è attiva una promozione esclusiva: fino al 5% in crediti Saily da utilizzare per i tuoi prossimi viaggi digitali.

Con Saily viaggi senza limiti e risparmi

I piani offerti da Saily sono versatili, economici e subito pronti all’uso: si parte da 2,99 dollari per le destinazioni più popolari, con offerte pensate per ogni tipo di esigenza. La configurazione è semplice, bastano pochi passaggi, e non serve cambiare eSIM se visiti più Paesi: ti basta acquistare un nuovo piano direttamente dall’app.

La connessione si attiva automaticamente una volta atterrato, permettendoti di essere online senza attese. Inoltre, hai accesso a un servizio clienti attivo 24 ore su 24, oltre a notifiche intelligenti che ti segnalano quando stai per esaurire il tuo traffico (oltre l’80% del piano).

Con la promozione in corso di Saily, puoi approfittare di:

Uno sconto immediato del 5% su tutti i pacchetti a partire da 10 GB, inclusi quelli illimitati.

su tutti i pacchetti a partire da 10 GB, inclusi quelli illimitati. Un sistema di crediti che funziona come un cashback: Se scegli un piano sopra i 10 GB, ottieni il 5% in crediti Saily. Per i piani sotto i 10 GB, ricevi il 3%.

che funziona come un cashback:

I crediti accumulati possono essere spesi per future ricariche o nuovi acquisti, rendendo ogni viaggio ancora più conveniente.

Che tu stia partendo per l’Asia, le Americhe o per una meta europea non coperta dal tuo attuale piano roaming, Saily è la soluzione ideale per restare sempre online in modo semplice, sicuro e low cost. L’offerta estiva è già attiva online.