Revolut Business: il modo migliore per migliorare i tuoi affari

Revolut Business rappresenta la soluzione ideale per i professionisti autonomi e le piccole e medie imprese che desiderano un conto aziendale in grado di fungere da piattaforma per gestire finanziariamente la propria attività.

Da tempo, Revolut si è affermata come un punto di riferimento nel settore bancario e ha contribuito in modo significativo alla digitalizzazione del settore fintech.

Con Revolut Business, i professionisti e le aziende sono in grado di accedere a un servizio bancario completo e vantaggioso, con diverse opzioni tra cui scegliere. Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale di Revolut tramite il link sottostante.

Revolut Business: il tuo alleato per la gestione dei soldi

Revolut Business offre numerosi vantaggi per aziende e professionisti che desiderano aprire un nuovo conto business.

L’offerta di Revolut si compone di diversi piani, tra cui una versione gratuita per coloro che hanno esigenze di base e una versione personalizzata per le aziende più strutturate.

Tutti i piani includono carte aziendali fisiche e virtuali, nonché la possibilità di effettuare bonifici nazionali e internazionali senza pagare commissioni.

Inoltre, è possibile effettuare il cambio valute usando il tasso reale, con la soglia mensile che cambia sulla base del piano scelto.

Revolut Business offre numerosi altri vantaggi per le aziende, tra cui la gestione delle spese e la possibilità di integrare il conto con software di contabilità.

Non bisogna sottovalutare i numerosi strumenti di gestione online che trasformano Revolut Business in una piattaforma di gestione finanziaria completa, piuttosto che un semplice conto corrente business tradizionale.

Per i professionisti autonomi, in particolare, sono disponibili il piano Free, nonché i piani a pagamento Professional (al costo di 7 euro al mese) e Ultimate (al costo di 25 euro al mese).

Sulla versione annuale di questi piani vengono applicati sconti. Cliccando sul link qui sotto, è possibile attivare la versione che meglio si adatta al proprio business.

