Revolut, con 9€ gestisci spese quotidiane e investimenti futuri

Vuoi sfruttare al massimo il tuo denaro? Oggi puoi avere l’occasione di provare Revolut. L’obiettivo di Revolut è quello di aiutare gli utenti ad ottenere di più dal proprio denaro, dalla gestione delle spese quotidiane alla pianificazione del tuo futuro con risparmi e investimenti.

Come sappiamo, al giorno d’oggi, le questioni finanziarie sono del tutto complicate, soprattutto se per la loro gestione non abbiamo a disposizione soluzioni in grado di semplificare il tutto. L’invio di denaro all’estero, gestione del budget familiare o crescita della propria azienda, possono rivelarsi piuttosto complessi. Proprio per questo motivo Revolut nasce con l’intento di aiutare gli utenti a raggiungere qualunque obiettivo finanziario.

Oggi può essere l’occasione giusto per decidere di affidarti a Revolut se vuoi gestire con semplicità il tuo denaro: spese, risparmi, investimenti, prestiti e non solo. Ad ottimizzare il tutto, la possibilità di gestire al meglio il tuo denaro e le tue spese tramite app dedicata.

Revolut: gestione del denaro a portata di app

Grazie a Revolut, hai a disposizione un’unica app che ti consente finalmente di poter gestire spese quotidiane ma anche quelli che vuoi far diventare i tuoi investimenti futuri. Con il piano Revolut Premium a 9,99€ al mese hai tantissimi vantaggi. Ottieni una carta Premium esclusiva e personalizzabile, così da renderla unica. Inoltre, risparmi il 20% sulle commissioni per i bonifici esteri, senza limiti applicati e prelevi fino a 400 € al mese senza commissioni.

I vantaggi non terminano qui: puoi prenotare il tuo viaggio perfetto e ottenere fino al 5% di cashback. Inoltre, se decidi di iscriverti subito Revolut ti premia: iscriviti accedendo alla pagina web dedicata e ricevi ben 3 mesi di Premium gratuitamente. Se vuoi sfruttare al massimo il tuo denaro, con Revolut puoi farlo senza preoccupazioni!

