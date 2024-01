Revolut: conto multivaluta e un'app ricca di funzionalità innovative

Revolut offre un conto multivaluta, carte di pagamento (fisiche e virtuali) e una piattaforma completa che copre tutte le necessità finanziarie, pensata per rendere le gestione quotidiana del denaro semplice e intuitiva.

Semplificazione delle spese quotidiane

Revolut unisce tutte le funzioni finanziarie in una singola app. Che si tratti di gestire il budget, dividere le spese, o inviare denaro. Con la possibilità di operare in più di 160 paesi, l’app permette di inviare e ricevere denaro in più di 29 valute. Inoltre, i pagamenti sono sempre istantanei e gratuiti tra gli amici Revolut, in tutto il mondo.

Il conto Revolut è disponibile nei piani Standard (gratuito), Plus (€2,90 al mese), Premium (7,99 € al mese) e Metal (13,99 € al mese) e Ultra (45 € al mese). Ogni piano include carte di pagamento fisiche e virtuali compatibili con Google Pay e Apple Pay, per acquisti veloci e sicuri.

Pocket personalizzati

Revolut permette di creare Pocket personalizzati per raggiungere con più facilità i propri obiettivi di risparmio, consentendo di scegliere la modalità di risparmio più adatta alle proprie esigenze, per esempio arrotondando le spese o impostando bonifici ricorrenti.

Cashback sugli acquisti

Revolut permette anche di ottenere fino al 5% di cashback sugli gli acquisti online effettuati tramite l’app Revolut.

Statistiche e budget

Grazie a Statistiche è possibile monitorare la ripartizione delle spese giornaliere, settimanali, mensili o annuali, impostare budget, confrontare le spese con i periodi precedenti e visualizzare le categorie di spesa, i commercianti specifici e i luoghi. È inoltre possibile creare categorie personalizzate, aggiungervi transazioni e collegare i pagamenti.

Gestione abbonamenti

Revolut aiuta a gestire meglio gli abbonamenti, permettendo di disabilitare i pagamenti non aggiornati in-app con un tocco. Inoltre, consente di annullare i pagamenti sottoscritti per sbaglio

Investimenti

L’app permette anche di investire in azioni e materie prime a partire da 1 € e di fare trading su oltre 120 criptovalute con una commissione pari all’1,49% (commissione minima di 1,49 €).

Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione