Revolut: ecco perché dovresti conoscere il programma RevPoints

Durante la tua ultima vacanza all’estero, hai notato la carta Revolut in mano a più di una persona. Di ritorno a casa ti sei messo a cercare quanti più articoli possibili sul conto online Revolut, scoprendo tante cose interessanti, come ad esempio la sua natura di conto multi-valuta, che lo rende uno strumento ideale per risparmiare quando si è in un Paese dove si paga con una moneta diversa dall’euro.

Ma Revolut è interessante anche per un altro aspetto: il programma RevPoints. Se te lo stai domandando, è una sorta di programma fedeltà, che offre fino a un punto per ogni euro speso con la carta Revolut (la ricompensa in punti varia in base al piano in uso). Questi punti possono poi essere convertiti per riscattare ricompense quali sconti sulla sezione Soggiorni, miglia aeree e tanto altro ancora.

Il programma RevPoints di Revolut

Sì, hai capito bene, sono i viaggiatori a ottenere i maggiori benefici dal programma RevPoints del conto Revolut. Per quanto riguarda ad esempio le miglia aeree, offre l’opportunità di convertire ogni punto in un miglio con le migliori compagnie aeree, quali Air France, Airways, British, KLM e Iberia.

I punti accumulati con RevPoints possono essere sfruttati anche per ottenere uno sconto su una delle tante strutture ricettive incluse nella sezione Soggiorni del conto Revolut. Ad esempio, con 5.000 RevPoints si può ottenere uno sconto fino a 100 euro, in modo da risparmiare parte del budget per la tua prossima vacanza fuori dall’Italia.

Inoltre, questi stessi punti offrono sconti sui prodotti di importanti marchi, a patto di completare l’acquisto con Revolut Pay, il servizio che consente ai clienti Revolut di pagare con un solo clic.

Volendo, puoi sottoscrivere un nuovo conto Revolut gratis tramite questa pagina del sito ufficiale Revolut.