Revolut: iscritivi subito per ricevere 3 mesi Premium gratuiti

Revolut offre numerosi vantaggi per gestire al meglio spese, risparmi, investimenti, prestiti e tanto altro. Se non ne hai mai sentito parlare non preoccuparti: oggi parliamo delle sue caratteristiche, dei suoi vantaggi e del perchè tantissimi utenti hanno già deciso di utilizzare questo servizio per poter finalmente gestire il proprio denaro.

Nonostante il mercato sia ad oggi in grado di offrire diverse soluzioni di banking, non è sempre semplice scegliere la migliore. Questo perchè molte volte le proposte che ci vengono fatte nascondono dei costi extra, che si rivelano poi eccessivi da poter sostenere. Revolut, invece, nasce come soluzione super conveniente! Se decidi di iscriverti oggi stesso, ricevi 3 mesi di Revolut Premium gratuitamente. Che aspetti?

Revolut semplifica la gestione del tuo denaro

Come accennato precedentemente, Revolut si contraddistingue per essere una soluzione conveniente che offre un gran numero di vantaggi. Oltre ad offrirti 3 mesi di Premium gratuitamente, se ami viaggiare puoi prenotare il tuo viaggio perfetto e ottenere fino al 5% di cashback.

Inoltre, con Premium personalizzabile risparmi il 20% sulle commissioni per i bonifici esteri, senza limiti applicati e prelevi fino a 400 € al mese senza commissioni. Con Revolut puoi anche inviare denaro all’estero senza preoccupazioni e senza costi eccessivi: devi inviare denaro in Marocco o in Messico? Non preoccuparti, con Revolut è tutto velocissimo e i tassi sono ottimi.

Oltre 35 milioni di persone hanno deciso di affidarsi a questo servizio unico e conveniente per gestire al meglio il denaro e avere a portata di app tutto quello che serve per avere più spazio per fare quello che piace.

Non perdere altro tempo: ricorda che con Revolut puoi approfittare di vantaggi aggiuntivi come l’assistenza prioritaria e la protezione sulle spese quotidiane, a meno del costo di un panino.

