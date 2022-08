Revolut lancia la nuova app per minori di 18 anni

Anche i ragazzi tra 6 e 17 anni potranno d’ora in poi utilizzare Revolut. L’app, infatti, ha lanciato una versione dedicata che consente a tutti di sfruttare i benefici e le opportunità del servizio, pur con tutte le garanzie che questa specifica fascia di età pretende e impone.

Revolut <18

Quella che in precedenza era denominata “Revolut Junior” ora diventa Revolut <18 con tutta una serie di novità:

“possibilità di scatenare la propria creatività personalizzando la propria carta di pagamento aggiungendo un disegno, un testo e persino emoji, rendendola unica”

“utilizzando la sicurezza end-to-end e i controlli delle carte in-app, i giovani clienti Revolut possono monitorare in sicurezza la loro attività in-app e ricevere avvisi di spesa immediati per rispettare il budget e costruire sane abitudini finanziarie, oltre a fissare obiettivi di risparmio“

“il genitore o tutore ricevono una notifica istantanea ogni volta che viene utilizzata la carta <18“

“genitori e tutori possono fissare un “giorno di paghetta”, ma possono anche impostare sfide che i ragazzi devono completare per ricevere delle ricompense“

Siamo lieti di presentare Revolut <18 ai clienti nuovi ed esistenti. Il nuovo design giallo di Revolut <18 è energico, positivo, fresco e attraente per i minori di 18 anni. Abbiamo ascoltato il feedback dei nostri clienti che hanno affermato di volere che il nostro prodotto per i minori di 18 anni fosse personalizzabile e che avesse un aspetto e una sensazione più personali per loro. Pertanto abbiamo pensato di creare un’atmosfera più adulta per la carta e per l’app poiché Revolut <18 è un account che può crescere con i ragazzi Tara Massoudi, General Manager Premium Products di Revolut

Gli account Revolut Junior erano fino ad oggi 1,6 milioni in tutto il mondo ed a partire da oggi migliaia di italiani sono già automaticamente spostati sul nuovo profilo Revolut <18. La carta è gratuita e può essere creata soltanto da un genitore che avrà responsabilità e possibilità di controllo su ogni operazione eseguita. Ogni genitore può creare fino ad un massimo di 5 account <18 (a seconda del piano Revolut utilizzato): la carta per minori può essere utilizzata anche in assenza di app, dunque è a disposizione anche per coloro i quali ancora non dispongono di uno smartphone proprio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.