Revolut, ottieni il cashback se fai shopping con la carta

Sei un libero professionista e vuoi fare acquisti per la tua attività? Scegli Revolut Pro, ti regala l’1% di cashback se fai shopping con la carta.

Non stiamo parlando della solita trovata pubblicitaria volta ad attirare nuovi clienti, ma di una vera e propria promo sulla pagina ufficiale di Revolut Pro.

Questa promo è aperta a tutti coloro che posseggono una partita IVA ed è una “chiamata” che non puoi far finta di non sentire.

Revolut Pro è un conto pensato appositamente per le tue esigenze da imprenditore o libero professionista, soprattutto quella che riguarda la gestione delle finanze.

Revolut Pro: cos’è?

Revolut Pro è un conto che l’omonima fintech ha pensato per rendere più veloce e semplice la creazione di un account per la gestione della tua attività tramite una semplice applicazione.

Non sono presenti costi aggiuntivi per aprire e mantenere il conto. Tuttavia, dovrai pagare delle commissioni in base alla tipologia di account personale in tuo possesso.

Per accedere al cashback ti viene data la carta di debito Pro, che è a pagamento e con il costo di emissione e invio a tuo carico.

I requisiti per aprire il conto sono il possesso di un conto personale Revolut, essere una persona fisica e usare la carta soltanto per finalità commerciali.

Come ottenere il cashback sullo shopping con la carta

La promo dell’1% di cashback per lo shopping con la carta è per tutti i clienti. Devi soltanto iscriverti e richiedere la carta per guadagnare subito.

Devi collegarti a questo link, inserire il tuo numero di telefono e ti verrà inviato un link per effettuare il download dell’applicazione. Devi poi installarla e aprire il conto.

Con l’app Revolut avrai a disposizioni tutti gli strumenti necessari per gestire la tua professione: controllo delle entrate e delle uscite e monitoraggio delle fatture e delle spese.

Tutto questo comodamente dal tuo smartphone. Cosa aspetti? Iscriviti subito a Revolut Pro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.