Revolut Premium: iscriviti subito per provarlo gratuitamente

Revolut è diventato un punto di riferimento importante nel mercato bancario, offrendo l’accesso a un conto online con molte funzioni e servizi aggiuntivi, sia per pagare che per gestire il denaro. Adesso puoi provare gratuitamente la versione Premium.

Oggi, l’accesso a Revolut è ancora più facile per i nuovi clienti. Per un periodo di tempo limitato, come dicevamo, puoi provare gratis Revolut Premium per tre mesi.

Il pacchetto, che normalmente ha un prezzo di 7,99 euro al mese, offre un servizio bancario completo e innovativo con molte funzioni.

Se vuoi provare veramente Revolut Premium per tre mesi senza pagare nulla, basta che accedi alla pagina ufficiale della promo e iscriverti inserendo il tuo numero di cellulare.

Revolut Premium: provalo gratuitamente per 3 mesi senza costi e vincoli

La nuova promo di Revolut permette di provare gratuitamente e senza condizioni una delle offerte più interessanti dei servizi bancari della fintech: Premium. Con questo servizio potrai:

prelevare senza pagare commissioni fino a 400 euro al mese ;

; richiedere una carta di debito personalizzata esteticamente;

personalizzata esteticamente; accedere, senza dover pagare altri costi, a 2 conti per i minori di 18 anni che sono collegati al conto principale;

che sono collegati al conto principale; un pacchetto completo di varie polizze assicurative senza alcun costo. Si tratta di coperture che riguardano l’assicurazione medica internazionale, le spese internazionali, gli sport invernali, il ritardo volo e bagaglio, l’accesso gratuito alle lounge con SmartDelay, i furti e incidenti e tanto altro.

Se dovessi decidere poi di continuare a usare Revolut Premium dopo i tre mesi gratuiti, il costo che andrai pagare mensilmente è pari a 7,99 euro. Puoi accedere facilmente alla promo nel link qui sotto:

Deciderai soltanto in seguito se attivare o meno il piano di pagamento. Ricordati che Revolut ti offre un servizio di home banking base totalmente gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.