Revolut Pro e cashback: 1% sulle spese effettuate con la carta

Revolut è considerata una delle carte prepagate con condizioni più vantaggiose dell’intero settore.

Stiamo infatti parlando di una piattaforma solida, con diversi anni di esperienza sul campo e che offre una serie di vantaggi molto apprezzati dai consumatori.

In questo senso, va tenuto conto che è possibile richiedere Revolut e ottenere, per gli acquisti effettuati con la carta, un cashback dell’1%. Si tratta di una condizione molto favorevole che, già di per sé, rende la proposta in questione molto allettante.

Con una carta di debito Pro infatti, è possibile effettuare acquisti anche consistenti (come viaggi, ristrutturazioni e simili) ottenendo dunque indietro una somma considerevole.

A conti fatti, un cashback di questo tipo può rivelarsi molto fruttuoso sul medio-lungo periodo.

Revolut Pro e cashback: la soluzione ideale per freelance, liberi professionisti e non solo

Considerando nel suo complesso Revolut, il cashback è solo uno dei motivi per cui questa carta è così apprezzata.

Questa, per esempio, permette di accettare pagamenti in pochi secondi attraverso codice QR o link, oltre ad offrire la possibilità di effettuare fatture personalizzabili.

L’app per smartphone, legata al conto online e alla relativa carta, risulta essere ideale anche per chi intende ricevere pagamenti legati al proprio di lavoro.

La possibilità di effettuare bonifici internazionali, di effettuare/ricevere pagamenti in valute straniere con tassi di conversione molto convenienti e tanti altri fattori, rendono la piattaforma ideale per chi opera in contesti più ampi rispetto all’Italia.

Che si tratti di un freelance, di un libero professionista di un secondo lavoro o di un’attività digitale, Revolut offre soluzioni specifiche ed avanzate.

Per richiedere Revolut Pro è necessario accedere al sito ufficiale attraverso il link sottostante:

Fatto ciò, il passo successivo è l’inserimento del numero telefonico nell’apposito riquadro. In questo modo sarà fornito un link per il download dell’app.

Il processo di registrazione e riconoscimento dell’utente sarà poi piuttosto semplice e richiederà appena pochi minuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.