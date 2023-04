Più di 100 token per le Raccolte crypto di Revolut

Dopo i conti cointestati all’esordio solo pochi giorni fa, un’altra novità debutta oggi nella superapp finanziaria di Revolut, (con l’iscrizione hai tre mesi di Premium gratis) già utilizzata da oltre 28 milioni di clienti nel mondo per la gestione delle finanze: le nuove Raccolte crypto. Si tratta di dodici collezioni inedite che aggregano oltre 100 token, all’interno di categorie organizzate in base a fattori come la tecnologia su cui poggiano o l’ambito di riferimento.

Le nuove Raccolte crypto arrivano su Revolut

È l’ennesimo step del percorso attraverso cui la società intende aggiornare di continuo la propria applicazione, passando dal regolare rilascio di funzionalità, prodotti e corsi. In relazione alle criptovalute, propone una modalità aggiuntiva per la loro compravendita e si affianca a quelle che già consentono di impostare un ordine stop o limit, così da non doverne controllare l’andamento di continuo, oppure di utilizzare le transazioni ricorrenti per ridurre la volatilità. Ancora, c’è la possibilità di mettere da parte gli spiccioli convertendoli in una moneta virtuale a scelta.

La nuova funzionalità, basata sullo strumento di educazione alle criptovalute Impara, spinge gli utenti a imparare e concentrarsi sulla tecnologia alla base di ogni token, piuttosto che sull’hype e sulla FOMO del mercato delle criptovalute.

Come anticipato, le nuove Raccolte crypto sono organizzate in base a tecnologie e casi d’uso come metaverso, NFT, Layer 1 e Defi. Ad esempio, i clienti hanno l’opportunità di acquistarne una intera, distribuendo così il proprio investimento in modo uniforme tra i token che la compongono. È inoltre possibile tenere traccia di una categoria nel suo insieme, attraverso una vista aggregata. Queste le parole di Narmin Ibadullayeva, Product Owner Crypto di Revolut.

Con Raccolte, gli utenti possono scoprire nuovi token basati sulla tecnologia sottostante e capire di più su cosa fa il protocollo dietro il token. Consente inoltre agli utenti di selezionare le aree a cui sono interessati e di distribuire il proprio investimento su un numero di token, invece di dover scegliere i singoli token. Ad esempio, un utente potrebbe pensare che un certo dominio giocherà un ruolo importante in futuro, ma non sapere come agire in base a questa teoria. Con Raccolte, potrà trovare facilmente tutti i token relativi a quell’area e distribuire il suo investimento su tutti i token correlati.

Le nuove Raccolte crypto sono disponibili da oggi nella superapp finanziaria, per tutti i piani di Revolut, all’interno del Regno Unito e dello Spazio Economico Europeo, Italia compresa. Ai clienti Standard si applica un importo minimo di investimento pari a 1 euro per token della raccolta.

L’integrazione della nuova funzionalità tiene conto di quella che è da sempre la filosofia della società: offrire a tutti la possibilità di fare trading, ma comunicando in modo chiaro e trasparente che i token sono risorse volatili, caratterizzati da prezzi che possono cambiare rapidamente. Per questo motivo, sottolinea che potrebbero non essere adatti o appropriati per tutti, incoraggiando a effettuare ricerche a proposito di opportunità e rischi prima di investire.

