RevPoints e prova gratuita di 3 mesi: registrati a Revolut

Revolut sta confermando la sua posizione di spicco nel settore bancario internazionale, offrendo opzioni sia sofisticate che pratiche per la gestione del denaro. Tra le novità, la prova gratuita di 3 mesi per il piano Revolut Premium, versatile e accessibile.

Poi c’è la nuova funzione RevPoints, che rende il conto ancora più interessante. Questi punti si accumulano a ogni transazione fatta con la carta Revolut, a seconda del piano scelto. Ogni euro speso può portare fino a 1 punto, che può trasformarsi in miglia aeree, soggiorni scontati o omaggi presso aziende partner.

Prova gratuita di 3 mesi di Revolut Premium: tutto da guadagnare, niente da perdere

Come dicevamo, Revolut offre ai nuovi clienti tre mesi gratuiti del piano Premium. Questo piano, che di solito al costo di 9,99 euro al mese, apre le porte a una serie di vantaggi esclusivi. Se poi decidi che non fa per te, nessun problema, perché puoi tranquillamente passare al piano Standard.

Quale caratteristiche ha questo conto? Dal semplice accesso alla carta abbinata, si passa alle transazioni internazionali senza commissioni (limitate dal piano scelto) e a numerosi servizi finanziari aggiuntivi. Bonifici senza commissioni, gestione delle spese quotidiane e tanti altri vantaggi sono all’ordine del giorno.

Revolut offre anche altri piani per venire incontro alle varie esigenze dei clienti. Naturalmente, dopo aver provato gratis il piano Premium, il conto diventa a pagamento. Seppur sia la scelta preferita da molti clienti, la versione gratuita non è certo da meno, con numerose funzionalità che continuano a fare la felicità di molti.

Dai conti per la gestione delle spese giornaliere ai vantaggi finanziari, è difficile trovare una soluzione migliore. Se tutto questo non basta, pensa ai punti RevPoints che si moltiplicano ad ogni acquisto. La prova gratuita di 3 mesi ti aspetta: approfittane!