Reyke Smart Tag: alternativa perfetta ad Apple AirTag con soli 12€

Se alla ricerca di una valida alternativa agli originali Apple AirTag devi assolutamente scegliere Reyke Smart Tag. Decisamente più economico, grazie all’offerta a tempo su Amazon, è esattamente compatibile con la funzione Find Me dell’applicazione Dov’è di Apple. Cosa stai aspettando? Acquistali adesso a soli 12€, invece di 19,99€.

Grazie al 40% di sconto non solo risparmi rispetto al prezzo mediano a cui solitamente è venduto questo dispositivo, ma risparmi notevolmente rispetto al prodotto ufficiale ottenendo funzionalità molto simili. Quindi, ti consigliamo di essere veloce perché sta andando a ruba questa promozione incredibile.

I Reyke Smart Tag costano significativamente meno degli AirTag di Apple. A differenza degli originali, questa alternativa ha un foro integrato che permette di attaccarla direttamente a oggetti come chiavi o borse, senza dover acquistare accessori aggiuntivi. La consegna gratuita di questo ordine è inclusa nella tua iscrizione a Prime.

Reyke Smart Tag: l’alternativa intelligente agli Apple AirTag

Nonostante i Reyke Smart Tag siano di terze parti, proprio come gli AirTag di Apple, sono compatibili con l’App Dov’è installata sui tuoi dispositivi di Casa Cupertino. Questo offre un’integrazione molto simile ai dispositivi di tracciamento originali nell’ecosistema iOS. Acquistane uno a soli 12€ in offerta su Amazon!

Esattamente come gli originali, questi smart tag utilizzano la tecnologia Bluetooth per il tracciamento degli oggetti e lo fanno in modo preciso e pratico. Inoltre, questo modello è impermeabile all’acqua con certificazione IP67, offrendo una protezione simile al prodotto ufficiale. La batteria sostituibile garantisce una lunga durata nel tempo.

Tuttavia, scegliendo il prezzo competitivo di questo prodotto, dovrai fare qualche compromesso che però non è impossibile accettare. I Reyke Smart Tag non offrono la funzione di “posizione precisa” basata sul chip U1. Inoltre, l’abbinamento richiede qualche passaggio in più, ma resta comunque semplice.

In conclusione, i Reyke Smart Tag sono un’alternativa economica e funzionale agli Apple AirTag. Ideali per chi cerca un tracker di oggetti compatibile con iOS a un prezzo accessibile, sono la scelta perfetta grazie a questa offerta a tempo. Acquistali adesso a soli 12€, invece di 19,99€.