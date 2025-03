Riacceso un Canale TV sul Digitale Terrestre

Con la nuova numerazione LCN nazionale del digitale terrestre, un canale televisivo ha ripreso le sue trasmissioni televisive. Una buona notizia per tutti coloro che amavano le sue programmazioni e avevano dovuto accettare questo momento di pausa a schermo nero. Questa novità è stata segnalata a livello locale.

Infatti, ci troviamo nel MUX LOCALE 5 Sicilia, dedicato ai canali disponibili nell’isola del sud Italia. Protagonista l’emittente Tele Pegaso. In pratica, nelle ultime ore è ripartita la programmazione di questo famoso canale. Lo puoi sintonizzare nuovamente al Logical Channel Number LCN 213. L’identificativo è sempre Live.

Le programmazioni vengono trasmesse in definizione standard. Inoltre, la trasmissione dei contenuti avviene nel formato video 4:3 sbagliato. Alla vista le immagini appaiono allungate e quindi non adatte al formato necessario affinché siano corrette. Il logo in alto a destra risulta molto più piccolo rispetto a quello che dovrebbe essere.

Digitale Terrestre: come sintonizzare Tele Pegaso

Se abiti in Sicilia e vuoi avere nella lista canali Tele Pegaso ti consigliamo di effettuare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre. In questo modo è possibile sintonizzare l’LCN 213 nella numerazione automatica nazionale e locale del tuo televisore e/o decoder. Si tratta di un processo molto veloce e del tutto autonomo.

Vediamo quindi il MUX LOCALE 5 Sicilia di cui fa parte Tele Pegaso all’LCN 213 con identificativo Live che, proprio per questa interessante novità, è stato aggiornato in queste ore e si presenta così sulla numerazione LCN nazionale all’interno delle numerazioni destinate alle emittenti locali:

19 RTP

75 OndaTV Giovani

96 BELLA TV

113 TCF

180 Radio Taormina TV

182 GDS TV

183 Stretto TV

184 DOC TV

194 TGR

195 TELEBRONTE

213 Live

Il fatto che siano riprese le trasmissioni per Tele Pegaso, seppur in formato video errato, dimostra che le emittenti locali mantengono una certa resilienza. Questa dimostrazione rappresenta una speranza anche per quei canali le cui emittenti non hanno molta forza economica, ma stanno facendo ogni sacrificio per sopravvivere all’arrivo del DVB-T2 sul digitale terrestre.