Ricevi 250 euro in Buoni Amazon con il conto online di Crédit Agricole

Il Conto Online Crédit Agricole è la scelta perfetta per gestire il tuo denaro in modo intelligente, smart e senza limiti. Apri adesso il tuo conto! Subito per te tantissimi vantaggi tra cui fino a 250€ di Buoni Regalo Amazon: 100€ di cashback su Carta Visa e 150€ se inviti i tuoi amici. Una super promozione che attivi usando il codice promozionale VISA al momento della registrazione.

Uno dei pregi di questo conto online è che è completamente smart, ma il giusto da avere anche un consulente dedicato in Filiale e a distanza. In pratica puoi gestire tutto in totale autonomia, ma non sei mai da solo quando hai bisogno. Ricordati che Crédit Agricole è la banca numero 1 per soddisfazione. Niente male vero? Gestisci tutto da app seguendo passo passo i tuoi risparmi, i tuoi acquisti e le tue spese.

Conto Online Crédit Agricole: un mondo di vantaggi per te

Il Conto Online Crédit Agricole si affaccia su un mondo di vantaggi su misura per te. Cosa stai aspettando? Apri adesso il tuo conto! Smetti di pagare per servizi che oggi hai completamente gratis. Infatti, questo conto è gratuito per i primi 9 mesi. Poi lo mantieni a canone zero se sei under 35, accrediti stipendio o pensione, hai un dossier titoli attivo o hai un patrimonio superiore/uguale a 5000€.

Inclusa hai anche una fantastica Carta Crédit Agricole Visa collegabile fin da subito ai tuoi wallet digitali. Gestisci tutto dalla praticissima app con ecosistema intuitivo con la quale puoi richiedere prodotti, quotazioni, monitoraggio dei tuoi investimenti, effettuare pagamenti, consultare l’estratto conto e molto altro ancora.