Ricevi gratis un prodotto Apple grazie al conto online SelfyConto

“Gli amici si vedono nel momento di SelfyConto”. Si può riassumere così la nuova promozione di Banca Mediolanum, grazie alla quale si può ricevere in regalo uno tra i seguenti prodotti Apple: un iPhone 15, un iPad di decima generazione o un Apple Watch SE.

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum, a canone zero per tutti il primo anno e fino al compimento dei trent’anni per gli Under 30. In più offre prelievi gratis in Italia e in Europa, le operazioni bancarie gratuite e una carta di debito gratis il primo anno.

Come ricevere gratis un prodotto Apple con SelfyConto

Per ricevere gratis un iPhone, un iPad di decima generazione o un Apple Watch SE, occorre invitare rispettivamente 6, 4 o 2 amici ad aprire il conto online SelfyConto entro il 30 agosto. I presentati dovranno inoltre accreditare sul conto corrente il proprio stipendio o pensione, oppure spendere almeno 500 euro al mese per tre mesi su quattro. In aggiunta a ciò, anche coloro che invitano i propri amici ad aprire il conto devono essere titolari di almeno un SelfyConto. Infine, confermiamo che da regolamento il premio va richiesto entro il 14 febbraio 2025.

Uno dei principali punti di forza del conto online di Banca Mediolanum è la Mediolanum Credit Card, la carta di credito associabile a SelfyConto (può essere richiesta anche al momento dell’apertura del conto). Si tratta di una carta ampiamente personalizzabile (è possibile scegliere sia il colore che il circuito di pagamento desiderato tra Visa e Mastercard), oltre all’aggiunta della propria foto personale. Tra le altre cose, il canone è gratuito il primo anno (20 euro a partire dal secondo).

Per partecipare alla promozione collegati a questa pagina dedicata di Banca Mediolanum.