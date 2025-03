Ricevi i pagamenti in pochi secondi con myPOS: in offerta da 19€

Uno dei punti di forza di myPOS è la rapidità negli accrediti: i pagamenti ricevuti vengono trasferiti sul conto aziendale in meno di tre secondi, senza la necessità di aprire un conto dedicato. Con questo servizio, puoi dotarti di un terminale di pagamento efficiente e conveniente, approfittando delle attuali offerte speciali su alcuni modelli.

Soluzioni myPOS: nessun canone e pagamenti accreditati in pochi secondi

Accettare pagamenti con carta è ormai una necessità per qualsiasi attività commerciale. Non solo permette di essere in regola con la normativa vigente, ma migliora anche l’esperienza dei clienti, offrendo loro maggiore comodità e incentivandoli a tornare.

myPOS offre terminali di pagamento senza costi fissi mensili, ideali per chi cerca un POS pratico e senza vincoli. Tra le opzioni disponibili in promozione troviamo myPOS Go 2, un dispositivo compatto e autonomo, acquistabile a 19€ invece di 39€ (IVA esclusa). Questo terminale non necessita di uno smartphone per funzionare, consente di inviare ricevute digitali via email o SMS e garantisce fino a 1.000 transazioni con una sola carica della batteria.

Per chi ha bisogno di un POS con stampante integrata, c’è myPOS Go Combo, dotato di base di ricarica e perfetto per attività in movimento come artigiani e ambulanti. Anche in questo caso, il dispositivo è disponibile senza canone e senza contratto, al prezzo scontato di 129€ invece di 189€ (IVA esclusa).

Inoltre, tutti i terminali myPOS includono una garanzia di rimborso di 60 giorni, offrendo così la possibilità di testare il servizio senza rischi. Se vuoi saperne di più sulle offerte in corso e sui modelli disponibili, visita il sito ufficiale di myPOS. Scegli il terminale più adatto al tuo business e inizia a ricevere pagamenti in modo rapido, sicuro ed efficace.