Ricevi in regalo un nuovo dispositivo Apple con SelfyConto

Se stai valutando l’acquisto di un nuovo dispositivo Apple, ti segnaliamo l’iniziativa promossa da Banca Mediolanum per il conto corrente online SelfyConto, grazie alla quale è possibile ricevere in regalo un iPhone 15, un iPad di decima generazione e l’ultimo modello di Apple Watch SE.

SelfyConto è il conto online per gestire il proprio denaro in modo semplice e veloce. In più offre un canone a zero fino a 30 anni e per i primi 12 mesi a quanti ne aprono uno nuovo, insieme ai prelievi gratuiti nei Paesi dell’Unione europea.

Come ricevere in regalo un nuovo dispositivo Apple con SelfyConto

Per ricevere in regalo un nuovo dispositivo Apple occorre aprire SelfyConto e invitare i propri amici a fare altrettanto. Se porti due amici puoi richiedere un Apple Watch SE, con quattro un iPad di decima generazione, invitando invece sei amici ottieni un iPhone 15.

Il regolamento dell’iniziativa prevede l’apertura del conto entro il 30 agosto, con il perfezionamento del contro entro il 9 settembre. Oltre a questo, gli amici invitati ad aprire il contro dovranno accreditare entro quattro mesi dall’apertura di SelfyConto il proprio stipendio o pensione, oppure spendere almeno 500 euro al mese per tre mesi su quattro con la carta di debito associata al conto.

Sempre il regolamento chiarisce che la richiesta del premio va presentata entro e non oltre il 14 febbraio 2025.

L’apertura di SelfyConto avviene online tramite questa pagina del sito Banca Mediolanum. Durante la fase di iscrizione occorre un documento di identità e un codice fiscale, nonché il proprio smartphone e un indirizzo e-mail valido. Per quanto riguarda invece l’identificazione, è possibile usare lo SPID in alternativa a bonifico e webcam.