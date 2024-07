Ricevi in regalo un prodotto Apple con il conto online SelfyConto

Un Apple Watch SE, un iPad di decima generazione o un iPhone 15: sono questi i tre prodotti Apple che Banca Mediolanum offre nell’ambito della nuova iniziativa su SelfyConto, il conto online a canone zero fino a 30 anni e per tutti il primo anno. L’operazione a premi prevede il regalo di un prodotto a scelta tra quelli elencati per tutti coloro che apriranno SelfyConto entro il 30 agosto e inviteranno da due a sei amici a fare altrettanto.

Nello specifico, l’invito di due amici dà diritto a un Apple Watch SE, quattro amici per un iPad 10, sei amici per un iPhone 15. Gli amici invitati ad aprire il conto corrente online SelfyConto dovranno accreditare il proprio stipendio o pensione, oppure spendere almeno 500 euro al mese per tre mesi su quattro entro quattro mesi dall’apertura del conto.

SelfyConto regala un prodotto Apple

Oltre a non pagare il canone il primo anno, e fino al compimento dei trent’anni se si è under 30, SelfyConto offre prelievi gratuiti in area Euro, una carta di debito gratis il primo anno e le principali operazioni bancarie gratuite. Tra queste si annoverano gli addebiti delle utenze, il pagamento di F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche, più i bonifici SEPA online.

In aggiunta a questo, il conto online di Banca Mediolanum offre tre diverse carte: la già citata carta di debito appartenente al circuito Mastercard (con assicurazione Nexi inclusa per tutelare gli acquisti effettuati con la carta), la Mediolanum Credit Card (una carta di credito altamente personalizzabile, con la possibilità di scegliere perfino tra Visa o Mastercard) e la Mediolanum Prepaid Card (carta prepagata Mastercard personalizzabile, flessibile e sicura).

