Richiedi gratis Flowe Card, l'unica carta in legno che pianta alberi

Unisciti a Flowe nella lotta verso un futuro più verde e sostenibile. Come? Semplicemente acquistando. Grazie all’innovativa tecnologia e al forte impegno per l’ambiente che caratterizza l’azienda, Flowe è l’unica carta che ti permette di contribuire attivamente alla compensazione della CO2 ogni volta che la utilizzi per le tue spese di tutti i giorni. La promozione si chiama “Freshback” e il suo funzionamento è davvero semplice quanto geniale: ogni cento pagamenti effettuati con la Flowe Card – l’innovativa carta in legno proveniente da foreste certificate – l’azienda pianterà un albero. Se vuoi fare la tua parte per Proteggere il Pianeta, Flowe è sicuramente un passo in avanti per fare la differenza.

Ma cosa è Flowe?

Flowe è un conto innovativo e sostenibile 100% digital ricco di funzionalità, che ti aiuteranno a gestire i tuoi soldi in modo smart e a vivere al meglio. Grazie all’applicazione disponibile su Android e iOS, gli utenti possono gestire la loro carta di debito in modo completo: bloccarla o sbloccarla con facilità, gestire le spese, condividerle con gli amici e pianificare il proprio budget, oltre a creare un piano di risparmio personalizzato per raggiungere i propri obiettivi finanziari. Inoltre, grazie alla partnership con Doconomy, Flowe offre la possibilità di calcolare le emissioni di CO2 prodotte dagli acquisti effettuati e compensarle in modo sostenibile, ad esempio attraverso la piantumazione di alberi.

Uno degli aspetti distintivi di Flowe è la sua carta di debito in legno, appartenente al circuito Mastercard, ottenuta da foreste gestite in modo responsabile. Questa carta di debito rappresenta un vero e proprio gioiello di design sostenibile. Inoltre, ogni volta che un nuovo utente richiede la carta di debito in legno, Flowe pianta un albero in suo onore. Questa iniziativa si aggiunge alla già menzionata “Freshback”, di cui ti parleremo meglio in seguito.

Ecco come piantare un albero acquistando

Flowe è una soluzione innovativa e sostenibile che permette ai suoi utenti di diventare parte della soluzione in modo semplice e conveniente. Grazie all’iniziativa “Freshback”, ogni 100 pagamenti effettuati con una Flowe Card, la società si impegna a piantare un albero in Guatemala, generando così un duplice impatto positivo per l’ambiente e le comunità locali: da un lato contribuirà al processo di riforestazione, dall’altro aiuterà le famiglie guatemalteche a cui vengono donati, poiché diventano per loro fonte di sostentamento economico e alimentare.

L’iniziativa Freshback è in vigore fino al 30 giugno 2023. Per aderire è necessario aprire un conto Flowe e richiedere gratis l’esclusiva carta in legno proveniente da foreste certificate. Tutto ciò che dovrai fare è collegarti a questo link e aprire il tuo nuovo conto entro il 31 marzo. In fase di registrazione, inserisci il codice FLOWECARD per richiedere gratis la carta in legno, dopodiché passa al piano Flex e provalo gratis per tre mesi.

