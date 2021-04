Ring Floodlight Cam Wired Pro con sensori radar

Ring ha annunciato la nuova Floodlight Cam Wired Pro con due tecnologie ereditate dal Video Doorbell Pro 2, ovvero la rilevazione 3D del movimento con sensori radar e la vista a volo di uccello. L’azienda (sussidiaria di Amazon) ha inoltre svelato il Video Doorbell 4 con anteprima video pre-roll a colori. Entrambi i dispositivi saranno in vendita dall’inizio di maggio.

Floodlight Cam Wired Pro con sensori radar

La Floodlight Cam Wired Pro (colori bianco e nero) è una videocamera di sicurezza con Live View e registrazione a 1080p con HDR (campo visivo di 140° in orizzontale e 80° in verticale), visione notturna a colori, audio bidirezionale con cancellazione del rumore, sirena da 110 dB, due faretti a LED regolabili da 2.000 lumen totali e connettività WiFi 802.11ac (2,4 e 5 GHz).

La nuova videocamera supporta la tecnologia 3D Motion Detection che sfrutta i sensori radar integrati per rilevare un movimento con maggiore precisione. Gli utenti possono usare l’app Ring per impostare una soglia (distanza) entro quale attivare la rilevazione (i sensori vedono fino a 9 metri). La funzionalità Bird’s Eye View sfrutta il 3D Motion Detection per creare una mappa aerea del percorso (indicato con una serie di punti) seguito da una persona.

La videocamera è ovviamente compatibile con Alexa, quindi è possibile utilizzare i comandi vocali per chiedere all’assistente di mostrare le immagini su un Echo Show. La Floodlight Cam Wired Pro sarà in vendita su Amazon dal 6 maggio. Il prezzo è 249,00 euro.

Video Doorbell 4 con pre-roll a colori

Il Video Doorbell 4 è invece la nuova versione del famoso campanello smart. Eredita tutte le funzionalità del modello precedente e aggiunge un’anteprima video pre-roll a colori (quella del Video Doorbell 3 era in bianco e nero), ovvero 4 secondi di registrazione in più per gli eventi di movimento.

Ring ha inoltre aggiunto le Quick Replies, ovvero risposte rapide preimpostate che il visitatore ascolterà dopo aver bussato. Il Video Doorbell 4 sarà disponibile su Amazon dal 5 maggio. Il prezzo è 199,00 euro.