Ring Intercom con Echo Dot 5: il bundle Amazon che conviene (-105€)

Se vuoi rendere smart il tuo citofono e controllare gli accessi al tuo edificio con lo smartphone e la tua voce, non perdere questa occasione imperdibile.

Solo per oggi, puoi acquistare il bundle che include il Ring Intercom di Amazon insieme ad un Echo Dot di 5a generazione in offerta ad un prezzo di 89,99 euro invece di 194,98 euro. Si tratta di uno sconto del 54% che ti permette di risparmiare ben 104,99 euro: con la spedizione Prime lo ricevi subito a casa.

Ring Intercom + Echo Dot 5: l’accoppiata Smart perfetta

Con il Ring Intercom puoi parlare con i visitatori e aprire la porta dell’ingresso dell’edificio direttamente dall’app Ring. Puoi anche ricevere notifiche in tempo reale quando qualcuno suona il citofono e gestire le chiavi ospite per far entrare amici e parenti a orari prestabiliti. Inoltre, puoi consentire un tempo di accesso limitato agli autisti per le consegne Amazon grazie alla funzione di Verifica automatica per le consegne Amazon.

Con l’Echo Dot incluso nella confezione puoi goderti un’esperienza audio migliorata rispetto ai precedenti Echo Dot con Alexa: voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni stanza. Chiedi ad Alexa le previsioni del tempo, di impostare dei timer, ascoltare musica, audiolibri e podcast da vari servizi musicali o tramite Bluetooth.

E naturalmente puoi controllare il Ring Intercom con la voce, basta dire “Alexa, mostra la telecamera della porta principale” o “Alexa, apri il portone d’ingresso“.

La tua casa diventa smart grazie al bundle Ring Intercom + Echo Dot disponibile su Amazon a soli 89,99 euro. Le scorte a questo prezzo sono limitatissime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.