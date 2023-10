Ring Intercom con Echo Dot: il bundle in MEGA SCONTO (-60%)

Amazon offre un affare incredibile sul bundle Ring Intercom con Echo Dot, che ora puoi acquistare a soli 51,99 euro invece di 130,76 euro.

Questo rappresenta un incredibile sconto del 60%, il che significa che non solo stai ottenendo due prodotti di alta qualità, ma lo stai facendo a un prezzo incredibilmente vantaggioso.

Ring Intercom con Echo Dot: i contenuti del bundle

L’Echo Dot incluso in questo bundle offre un’esperienza audio eccezionale. Con voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni stanza, avrai un audio di alta qualità per la tua musica, audiolibri e podcast preferiti. Puoi ascoltare la tua musica da servizi come Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri, o collegare il tuo dispositivo tramite Bluetooth per godere della massima flessibilità.

Echo Dot è dotato di Alexa, il tuo assistente virtuale personale. Puoi chiedere ad Alexa le previsioni del tempo, impostare timer con la tua voce, ricevere risposte alle tue domande e persino ascoltare barzellette divertenti. È un modo conveniente per gestire la tua giornata e rimanere informato.

Il Ring Intercom ti consente di migliorare la sicurezza della tua casa. Ricevi notifiche in tempo reale quando qualcuno suona il citofono e puoi comunicare con i visitatori direttamente dall’app Ring. La funzione di apertura a distanza ti consente anche di far entrare i tuoi ospiti nell’edificio tramite l’app, il che è estremamente comodo e sicuro.

Questo bundle è la soluzione perfetta per migliorare sia l’audio nella tua casa che la sicurezza. Approfitta di questa offerta eccezionale su Amazon e rendi la tua casa più intelligente e sicura che mai.

