Ripara il tuo Google Pixel 7a da solo con il kit iFixit

Google amplia ulteriormente la partnership con iFixit annunciata nel 2022. Dopo avere rilasciato il kit per riparazioni fai-da-te di Pixel Fold, il primo smartphone pieghevole della Grande G, la società di Mountain View ha formalmente concesso al colosso delle riparazioni sostenibili la creazione di un kit per Google Pixel 7a, composto di tutto il necessario per sostituire lo schermo OLED dello smartphone, e non solo.

Ripara Google Pixel 7a con le tue mani

Google ha offerto ad iFixit un kit di parti genuine per il Pixel 7a, ovvero lo smartphone mid-range lanciato nel maggio 2023 assieme ai modelli top di gamma Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Tra i componenti interessati troviamo il pannello OLED da 6,1 pollici con annesso kit di riparazione, composto da ventosa, viti Torx e tutto lo stretto necessario per rimuovere il display rotto e sostituirlo con quello nuovo.

A parte, iFixit vende anche l’adesivo per lo schermo, una cover, l’adesivo per la cover posteriore, la batteria, le fotocamere posteriori con base inclusa, e la batteria ufficiale. Si parla di soluzioni ufficiali vendute a partire da 3,99 dollari e fino a 109,99 dollari per schermo con kit di riparazione, che gode di garanzia a vita.

In questo modo sarà possibile evitare l’attesa dell’assistenza tecnica ufficiale o procedere con la riparazione anche fuori garanzia, riducendo i rifiuti elettronici generati da dispositivi danneggiati. Con iFixit la sostenibilità è al primo posto, anche nelle consegne a domicilio.