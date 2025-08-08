 Riparti alla grande: crea il tuo sito con Hostinger in poche ore a soli 2€
Settembre è il mese perfetto per lanciare il tuo business online. Con Hostinger Website Builder Premium crei un sito professionale con AI integrata a 2€.
Le vacanze sono finite, le idee sono fresche e la voglia di rimettersi in gioco è alle stelle. Se stai pensando di dare vita al tuo business online o di rinnovare la tua presenza sul web, è il momento giusto per farlo. E la buona notizia è che non serve essere un mago del computer per riuscirci: con Hostinger Website Builder Premium puoi creare il tuo sito in modo semplice, rapido e professionale.

l tuo sito pronto in poche ore, a partire da soli 2,99€ al mese

Grazie a un’offerta speciale con sconto del 75% e 2 mesi gratis sul piano da 48 mesi, puoi dare forma alla tua idea investendo meno di un caffè al giorno. E non parliamo di un solo sito: puoi crearne fino a 25 diversi, ognuno personalizzato per raccontare al meglio il tuo brand o i tuoi progetti.

Dimentica HTML, CSS e termini da manuale tecnico. Qui tutto funziona con il pratico sistema drag & drop: sposti gli elementi, cambi testi, colori e immagini in pochi clic. E con oltre 150 template già pronti, puoi partire subito da una base professionale e trasformarla nel tuo spazio digitale ideale. Inclusi nel prezzo avrai:

  • Dominio gratuito per un anno

  • 50 caselle email professionali

  • Strumenti SEO integrati per farti trovare dai clienti

  • Assistenza 24/7, così non resti mai bloccato

Se vuoi accelerare ancora di più, l’intelligenza artificiale di Hostinger ti crea in pochi minuti un sito completo: testi ottimizzati, immagini perfette e struttura pronta per il posizionamento sui motori di ricerca. È come avere un assistente digitale instancabile, senza costi extra. Ogni mese che passa è un’occasione persa. Sfrutta la spinta del rientro, trasforma la tua idea in realtà e lancia il tuo business online con Hostinger Website Builder Premium. Veloce, intuitivo e alla portata di tutti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 ago 2025

Migliori VPS Consigliati per N8N: Classifica 2025

Conserva i tuoi ricordi per sempre: con Internxt fino a 5 TB di cloud a vita

Hostinger: la soluzione completa per startup, professionisti ed e‑commerce

Internxt compie 5 anni, ma il regalo è per te: 85% di sconto sul cloud a vita

Roberta Bonori
8 ago 2025
