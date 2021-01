Ripetitore, router e access point a meno di 20 euro

Oggi vi suggeriamo un tradizionale accessorio molto utile tanto in casa quanto in ufficio. Si tratta del ripetitore Wi-Fi BeWlaner, un dispositivo estremamente economico, ma in grado di coprire le zone buie lasciate dal modem principale.

Ripetitore Wi-Fi BeWlaner: caratteristiche tecniche

Il device è molto simile ad altri già visti, un piccolo accessorio compatto da inserire direttamente in una presa elettrica in qualsiasi punto della casa. Naturalmente il punto in cui verrà posizionato dovrà essere nel raggio di copertura del modem principale. Una volta connesso, l’extender amplierà la copertura della rete in tutta la stanza dove prima la connessione non arrivava. Grazie ai diversi indicatori LED è possibile monitorare lo stato del dispositivo, mentre il tasto WPS permette di collegare il repeater al modem con un solo passaggio.

Le funzionalità del prodotto tuttavia non si limitano alla sola estensione della copertura. Questo infatti può essere utilizzato come router grazie alla porta LAN integrata, che permette di collegare qualsiasi dispositivo tramite cavo ethernet. Inoltre può essere utilizzato anche come AP (Access Point), in alternativa al modem principale. In questa modalità, una volta connesso, il ripetitore genererà una nuova rete privata, con nome e password diverse. È una funzionalità comoda per ottenere una rete dedicata ai propri dispositivi, separata da quella principale.

Grazie all’offerta proposta oggi da Amazon, l’extender di BeWlaner è disponibile per soli 17,58 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.