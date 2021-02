Ripetitore Wi-Fi dual band Netgear 3 in 1 in sconto

Non è la prima volta che vi suggeriamo un ripetitore per il Wi-Fi; oggi però vogliamo suggerirvi uno dei migliori disponibili sul mercato. Stiamo parlando del Netgear EX6120, dispositivo estremamente compatto, versatile e soprattutto compatibile con connessioni in Fibra.

Wi-Fi extender Netgear EX6120: caratteristiche tecniche

Come ogni altro ripetitore, il dispositivo di Netgear promette di coprire le zone buie lasciate dal modem principale. In questo caso il segnale si estende per 80m2 e permette di connettere fino a 15 dispositivi contemporaneamente. La potenza del segnale è garantita dalla presenza di due antenne esterne, per un sistema dual band che fornisce velocità fino a 1200Mbps e la massima stabilità. La configurazione è estremamente semplice, grazie al tasto WPS che con un singolo passaggio connette il ripetitore al modem. Naturalmente però le funzioni del dispositivo non si limitano solo ad estendere il segnale Wi-Fi.

L’EX6120 può anche essere utilizzato come Access Point (AP). Questo significa che è possibile generare una rete privata, dedicata esclusivamente ai propri dispositivi. Avremo cioè password e nome della rete diversi rispetto a quella principale. Non manca inoltre una porta RJ45 per la connessione dei dispositivi via cavo. Che si tratti di console, decoder o laptop, la connessione ethernet fornisce la massima stabilità e velocità rispetto alla rete wireless. Interessante, infine, il design che presenta aperture lungo tutto il perimetro del dispositivo, per dissipare efficientemente il calore generato.

Grazie ad uno sconto del 15%, è possibile acquistare il ripetitore di Netgear a soli 38,16 euro su Amazon.