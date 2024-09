Ripetitore WiFi TP-Link in offerta su Amazon: migliora la copertura di rete

Se hai problemi con il segnale WiFi con alcune zone della casa o dell’ufficio, puoi risolvere facilmente con il TP-Link Mercusys ME30, un ripetitore dual-band che ti permette di estendere la copertura della rete. Oggi puoi acquistarlo su Amazon in offerta a tempo a soli 24,99 euro, con spedizione Prime che ti garantisce la consegna immediata.

Ripetitore WiFi TP-Link Mercysys ME30: come funziona?

Il ripetitore in questione è dotato della tecnologia Wi-Fi Dual Band AC1200 che ti permetterà di ottenere una velocità fino a 1.2 Gbps, ideale per lo streaming in HD, il gaming online e la navigazione senza interruzioni. L’apparecchio funziona per eliminare le zone d’ombra e potenziare la copertura wireless, così che tu possa godere di una connessione stabile e veloce in ogni punto della casa.

Configurarlo è davvero semplice: ti basterà premere il pulsante WPS per sincronizzare il ripetitore con il router per essere subito connesso. Dove posizionarlo? Te lo dice l’indicatore LED integrato, che ti aiuterà a trovare la posizione migliore per garantirti le massime prestazioni.

Il dispositivo include comunque anche una porta Ethernet 10/100 Mbps con cui potrai collegare facilmente qualsiasi dispositivo preferisca, come le console da gioco per migliorare al massimo le prestazioni quando giochi online.

Compatibile con qualsiasi router o access point, il Mercusys ME30 è un’ottima soluzione per estendere il Wi-Fi senza complicazioni: acquistalo ora a soli 24,99 euro.