Ripetitore WiFi SUPER POTENTE a soli 9€ con Prime Day

Con il Ripetitore WiFi Tenda A9 ottieni una connessione dati perfetta e potente in tutta la casa. Oggi non costa niente grazie alle offerte del Prime Day. Infatti, se sei veloce, lo acquisti a soli 9,99 euro, invece di 15,99 euro. Si tratta di una promozione fantastica da prendere subito al volo. Addirittura può raggiungere velocità fino a 300 Mbps. La disponibilità dell’articolo è immediata e la consegna gratuita è assicurata a tutti i clienti Prime.

Dotato di 2 antenne esterne, questo range extender è la soluzione ideale per distribuire in modo uniforme il segnale WiFi nella casa. Si installa facilmente. Lo colleghi a una normalissima presa di corrente e con un semplice pulsante lo configuri per amplificare il segnale prodotto dal tuo modem. Compatibile con i router WLAN 802.11 e DSL WLAN di varie marche, è universale e multidispositivo.

Ripetitore WiFi Tenda A9: connessione dati in tutta la casa

In pochi secondi con il Ripetitore WiFi Tenda A9 ottieni una connessione dati veloce e performante in tutta la casa. Posizionarlo è semplice. Allontanalo dal modem per raggiungere ogni angolo della casa, verificando però che l’indicatore LED intelligente abbia sempre luce verde. Questo vuol dire che il segnale che riceve è forte. Con luce arancione, invece, il segnale è debole. Premendo il pulsante WPS sul tuo router e sul ripetitore WiFi Tenda A9 in 2 minuti lo configuri.

Acquistalo subito a soli 9,99 euro, invece di 15,99 euro. Anche questa è un’offerta esclusiva per i clienti Prime. Quindi, se vuoi approfittare del Prime Day, attiva ora la tua prova gratuita di 30 giorni al servizio. Lasciati travolgere da tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.