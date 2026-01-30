Rischi per i minori: indagine su Roblox in Olanda

L’Authority for Consumers and Markets (ACM) dell’Olanda ha avviato un’indagine nei confronti di Roblox sulla base del Digital Services Act (DSA). L’autorità antitrust valuterà se la piattaforma offre misure sufficienti per proteggere i minori. L’azienda californiana ha recentemente introdotto la verifica dell’età per le chat, ma può essere facilmente aggirata.

Predatori sessuali e dark pattern

Roblox non è stata designata come VLOP (Very Large Online Platform), ma deve comunque rispettare gli obblighi del Digital Services Act validi per tutte le piattaforme, indipendentemente dal numero di utenti. Uno degli obblighi è implementare misure appropriate e proporzionate per garantire un elevato livello di privacy, sicurezza e protezione dei minori.

Roblox è una piattaforma di gioco online molto popolare tra i minori. È spesso al centro dell’attenzione perché espone i più piccoli a contenuti violenti o espliciti nelle esperienze. È inoltre frequentata da predatori sessuali che cercano di contattare i minori (negli Stati Uniti sono state presentate diverse denunce). L’azienda californiana utilizza anche tecniche fuorvianti (dark pattern) per indurre gli utenti ad effettuare acquisti.

ACM ha ricevuto segnalazioni su questi problemi e, negli ultimi mesi, ha richiesto informazioni alla piattaforma nell’ambito di un’indagine preliminare. Dopo aver valutato queste informazioni, l’autorità antitrust ha ritenuto che vi siano motivi sufficienti per avviare un’indagine ufficiale su Roblox per possibile violazione del DSA.

Il procedimento non ha una scadenza, ma potrebbe durare fino a 12 mesi. Se verrà confermata la violazione, ACM imporrà rimedi o sanzioni. Un portavoce di Roblox ha dichiarato: