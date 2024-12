I tuoi risparmi crescono con il Conto Online di Crédit Agricole

Scegliendo il Conto Online di Crédit Agricole hai un sistema di gestione del tuo denaro 2 in 1. Non solo organizzi e tieni sotto controllo accediti e spese, ma fai crescere i tuoi risparmi. Aprilo subito online in pochissimi minuti. Si tratta di un’opportunità davvero ricca per avere tutto quello che cerchi dalla tua banca.

Tra l’altro in questi giorni hai sia il conto corrente che la carta di pagamento a canone zero! Aggiungici poi la possibilità di attivare Conto Deposito dove i tuoi risparmi crescono al 3,50% annuo lordo se vincolati per 4 mesi. Niente male vero? Questo è il modo perfetto per gestire le tue economie finanziarie. Ma non è tutto.

Infatti, aprendo oggi il conto online di Crédit Agricole ricevi fino a 150€ in Buoni Regalo invitando i tuoi amici. Questo concorso funziona così. Tu apri il tuo conto, poi inviti i tuoi amici a entrare in Crédit Agricole condividendo il tuo codice promo da App. Ricevi 25€ in Buoni Regalo per ogni amico che apre il conto, fino a un massimo di 6 amici. Anche loro riceveranno 25€ o 50€ in Buoni Regalo.

Conto Online Crédit Agricole: la scelta perfetta per i tuoi risparmi

Lasciare fermi i risparmi non è mai una buona scelta vista la rapida svalutazione del denaro e l’inflazione. Per questo il Conto Online Crédit Agricole è la scelta perfetta! Oltre a fornirti tutto il necessario per gestire il tuo denaro in modo pratico, economico e intelligente, ti permette di attivare un Conto Deposito che fa crescere le somme di denaro vincolate a 4 messi del 3,50% annuo lordo. Aprilo subito online in pochissimi minuti.

Niente canone per conto e carta. Tantissime funzionalità disponibili fin da subito tramite Home Banking e App. Possibilità di abbinare una Carta di Credito Oro American Express gratuita il primo anno. Vincere 1000€ in voucher viaggio.