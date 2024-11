RISPARMIA 100€ sullo smartphone Motorola edge 50 neo

Con il suo display pOLED da 6,4 pollici votato alla multimedialità e il potente processore MediaTek Dimensity 7300 nascosto sotto la scocca, il Motorola edge 50 neo è lo smartphone pronto a tutto, in particolare oggi che Amazon lo propone in forte sconto. Non lasciarti sfuggire l’offerta dell’e-commerce sulla versione con 8 GB di RAM e memoria interna da 256 GB per risparmiare ben 100 euro rispetto al prezzo del listino ufficiale.

Le specifiche dello smartphone Motorola edge 50 neo

Sul retro trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel progettata per catturare immagini e filmati senza compromessi in termini di qualità, mentre la selfie camera frontale per gli autoscatti e per le videochiamate è da 32 megapixel. Non mancano poi la certificazione IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere, gli altoparlanti stereo con Dolby Atmos, due microfoni, il supporto alle reti 5G, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, GPS e NFC per i pagamenti in mobilità. Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Un altro punto di forza è quello rappresentato dal supporto alla ricarica rapida TurboPower da 68 W (o wireless da 15 W) per la batteria da 4.310 mAh in dotazione. Scopri di più sulla pagina dedicata.

Lo smartphone Motorola edge 50 neo è in sconto di 100 euro al prezzo finale di 329 euro, nella colorazione PANTONE Grisaille mostrata dall’immagine qui sotto.

Se lo acquisti ora, lo riceverai direttamente a casa tua già entro domani, con la consegna gratuita. Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon. Il voto medio ottenuto dalle recensioni sull’e-commerce è 4,5/5.