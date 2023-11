Risparmia 144€ con Eni Plenitude durante il Black Friday: il mercato libero ti aspetta

Il Black Friday è alle porte e Eni Plenitude offre un’opportunità imperdibile per coloro che desiderano fare la transizione al mercato libero dell’energia prima che sia troppo tardi.

Con l’offerta chiamata “Trend Casa Fine Tutela“, questo fornitore di luce e gas si propone di agevolare il passaggio da Maggior Tutela a Mercato Libero, specialmente considerando che il primo si chiuderà alla fine dell’anno.

Approfitta del Black Friday per passare a Eni Plenitude Mercato Libero

La promozione di Eni Plenitude per coloro che anticipano la chiusura del Mercato di Maggior Tutela consiste in un prezzo variabile che segue il mercato energetico.

La vera attrattiva di questa offerta è il notevole risparmio che si può ottenere: ben 144 euro in due anni sui costi di commercializzazione e vendita, sia per la luce che per il gas, rispetto al listino Trend Casa standard.

Inoltre, Eni Plenitude premia la domiciliazione delle bollette con uno sconto aggiuntivo di 12 euro in bolletta per 24 mesi, equivalenti a 0,5 euro di riduzione ogni mese. Questa opportunità non solo offre risparmio, ma anche comodità per i clienti.

Nonostante il prezzo indicizzato, non è possibile stimare il prezzo all’ingrosso del mese in corso, poiché i prezzi di luce e gas fanno riferimento al mese precedente.

Tuttavia, l’offerta “Trend Casa Fine Tutela” di Eni Plenitude è progettata per essere chiara e intuitiva anche per chi non è esperto nel settore energetico.

Il pacchetto include un prezzo fisso mensile di 5,28 euro per il gas e 9 euro per la luce, mentre PUN e PSV sono indicizzati con un piccolo spread.

In un momento in cui il mercato energetico è in continua evoluzione, Eni Plenitude offre una soluzione conveniente e trasparente per coloro che vogliono fare la transizione al mercato libero durante il Black Friday, garantendo risparmi significativi e servizi affidabili. Non lasciarti sfuggire questa occasione e preparati a risparmiare con Eni Plenitude.

