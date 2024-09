Risparmia 400€ sul MacBook Pro con Apple M3 Pro da 512 GB

Non lasciarti sfuggire lo sconto di 400 euro sul MacBook Pro con chip Apple M3 Pro. È il laptop che la mela morsicata ha realizzato per andare incontro alle necessità dei professionisti più esigenti, con un comparto hardware da top di gamma assoluto e un design come sempre privo di compromessi. L’offerta di Amazon fa crollare il suo prezzo.

Le specifiche del MacBook Pro con Apple M3 Pro

È un mostro di potenza in formato portatile, grazie al cuore pulsante progettato internamente dal gruppo di Cupertino con CPU 11-core, GPU 14-core e Neural Engine 16-core. Ci sono poi il display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici con risoluzione 3024×1964 pixel, 18 GB di memoria unificata, l’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione, la videocamera FaceTime a 1080p con tre microfoni, sei altoparlanti con supporto all’audio spaziale, il lettore di impronte digitali con Touch ID, la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, una gamma completa di porte con MagSafe 3 e Thunderbolt 4 e la batteria con autonimia elevata e ricarica USB-C da 96 W. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

Il grande sconto di oggi, applicato in automatico dall’e-commerce, è l’occasione da cogliere al volo per acquistare il MacBook Pro con chip Apple M3 Pro al prezzo finale di 2.199 euro, invece di 2.599 euro, con un risparmio di ben 400 euro rispetto al listino ufficiale della mela morsicata. La colorazione è Nero Siderale.

Mettilo nel carrello e conferma subito l’ordine per ricevere a casa tua il laptop già entro domani con la consegna gratuita. Puoi contare sull’affidabilità di Amazon per quanto riguarda la vendita e la spedizione. Il voto medio assegnato dalle recensioni pubblicate sfiora la perfezione: 4,8/5 stelle.