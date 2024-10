Risparmia 72€ sul preordine della nuova Xbox Series X da 1 TB

Approfitta dell’offerta di Amazon e metti subito nel carrello la nuova Xbox Series X bianca con SSD da 1 TB: grazie alla prenotazione al prezzo minimo garantito, hai la possibilità di risparmiare 72 euro sul listino ufficiale. Se decidi di effettuare ora il preordine, la riceverai direttamente a casa nel giorno dell’uscita (domani) senza ulteriori spese.

Xbox Series X da 1 TB (Robot White) in sconto nel preordine

Giochi come Avowed, Indiana Jones e l’Antico Cerchio, Call of Duty: Black Ops 6 saranno una fonte di divertimento infinito, grazie ai 12 teraflop di potenza per l’elaborazione grafica, al ray tracing delle DirectX e al supporto alla risoluzione 4K. A questo si aggiungono funzionalità come il Quick Resume, i tempi di caricamento ultraveloci e il framerate fino a 120 fps per una velocità senza compromessi. È ovviamente incluso il controller wireless ufficiale per poter entrare subito nel vivo dell’azione. Consulta la descrizione completa per saperne di più. L’immagine qui sotto mostra il design della confezione.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di acquistare la nuova Xbox Series X da 1 TB, nella colorazione Robot White, al prezzo finale di 427,99 euro invece di 499,99 euro come da listino ufficiale Microsoft, con un risparmio di 70 euro. Come già scritto, si tratta prenotazione al minimo garantito, vale a dire che in caso di altri sconti ancora più vantaggiosi da qui al lancio, saranno applicati in automatico prima del pagamento.

Se la ordini subito, la console arriverà direttamente a casa tua al day one del 15 ottobre con la consegna gratuita. La vendita e la spedizione sono entrambe a carico di Amazon, per il massimo dell’affidabilità. Ti consigliamo di abbinare l’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate per l’accesso immediato a un catalogo di giochi molto vasto e aggiornato ogni mese.