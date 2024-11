Risparmia 75€ sulla PS5 Slim Digital: è già Black Friday

Segnaliamo l’offerta a -75 euro in corso che propone la Digital Edition di PS5 Slim a un prezzo davvero conveniente. Non lasciartela sfuggire, per iniziare subito a divertirti oppure per portarti avanti e metterla sotto l’albero di Natale. Su Amazon, il Black Friday sembra essere già iniziato.

PS5 Slim Digital in forte sconto su Amazon

È la versione più snella di PlayStation 5, con in dotazione il controller DualSense per giocare in modalità wireless, senza l’ingombro dei cavi, progettato da Sony per un’esperienza totalmente immersiva. È preinstallato il gioco ASTRO’s Playroom, pensato per aiutare a prendere confidenza con il joypad e con le sue tante caratteristiche esclusive. Tra i titoli che ti consigliamo di provare c’è la nuova simulazione calcistica FC 25 di EA SPORTS (la trovi in sconto del 38%) e il sorprendente ASTRO BOT (oggi a -20%) che secondo molti è destinato a definire un nuovo standard per il genere platform. Per saperne di più, puoi dare uno sguardo alla pagina dedicata alla console.

La disponibilità è immediata e, se la ordini adesso, la riceverai già entro domani a casa tua con la consegna gratuita. Lo sconto di 75 euro rispetto al listino è applicato in automatico e ti permette di acquistare al Digital Edition di PS5 Slim al prezzo finale di 374 euro (invece di 449 euro). Per l’eventuale restituzione con rimborso completo della spesa avrai poi tempo fino a metà gennaio 2025, ma sappiamo già che non vorrai più separartene.

Ti ricordiamo che domani prenderà il via la lunga Settimana del Black Friday su Amazon, con migliaia di articoli in offerta, per ogni categoria dell’e-commerce. Tieni d’occhio la pagina amazon.it/blackfriday e torna su queste pagine: qui segnaleremo le occasioni migliori.