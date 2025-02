Risparmia l'85% sul cloud di Internxt (e prova a vincere 2 zaini)

Grazie al cloud storage di Internxt (scopri l’offerta a -85%) puoi mantenere al sicuro tutti i tuoi dati: da quelli inerenti al lavoro ai ricordi personali come fotografie e video, eseguendone il backup su un server remoto e rendendoli raggiungibili da tutti i tuoi dispositivi e, se necessario, condividendoli. Scegli la formula che preferisci tra quelle proposte e attivala, approfittando di un forte risparmio.

L’offerta di Internxt per il cloud storage sicuro e protetto

Sono molti i piani a disposizione, uno per ogni necessità. Ci sono quelli Individuali e quelli A vita (più convenienti), tutti con tagli di memoria da 200 GB a 10 TB e funzionalità avanzate come la crittografia AES-256, il supporto al volume massimo fino a 20 GB per ogni singolo file, l’autenticazione a due fattori e l’assistenza premium a cui rivolgersi per ogni dubbio o domanda. Il sistema impiegato si basa su un codice open source e l’infrastruttura adotta un approccio di ridondanza integrata per evitare qualsiasi rischio. Inoltre, in questo momento è attivo un concorso che ti permette di provare a vincere due zaini Swiss Peak, quelli visibili nell’immagine qui sotto. Per saperne di più dai uno sguardo alla pagina dedicata.

L’offerta è valida per chi sta utilizzando un account gratuito da 1 GB e per i nuovi clienti. Inoltre, puoi contare sulla garanzia di rimborso di 30 giorni, per ottenere la restituzione integrale della cifra spesa entro un mese dalla sottoscrizione, se il servizio non soddisferà le tue aspettative o le tue esigenze.

Internxt è un’azienda europea che garantisce la totale protezione della privacy e dei dati, già scelta da oltre un milione di utenti. Per saperne di più sulla sua storia e sul suo impegno a tutela delle informazioni, fai un salto sulle pagine del sito ufficiale.