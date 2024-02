Risparmia con SelfyConto e goditi il 5% di interesse annuo

Non è un momento sicuramente facile per i risparmiatori italiani. L’inflazione e il caro-vita minacciano seriamente il potere d’acquisto e i risparmi in generale. Come mettersi al riparo? Con strategie intelligenti e soluzioni finanziari sicure.

Se pensi che lasciare i soldi fermi sia la cosa più intelligente da fare attualmente, ti sbagli, perché rischi soltanto di deprezzare il loro valore. Per tua fortuna, c’è una soluzione innovativa con rendimento sicuro: SelfyConto di Banca Mediolanum.

SelfyConto: 5% di interesse annuo lordo e tanti vantaggi

SelfyConto è un conto corrente online con un metodo rivoluzionario per gestire i risparmi. Il tasso di interesse del 5% annuo lordo ti consente di far crescere i tuoi risparmi senza alcuni rischio.

La formula è semplice ma efficace: devi aprire il conto, vincolare una somma desiderata per 6 mesi e, alla fine del periodo, incassare gli interessi maturati.

Non guardare a questo conto corrente soltanto come mezzo per far fruttare i tuoi risparmi, perché i servizi e i vantaggi sono diversi.

Innanzitutto, è un conto moderno, che puoi essere gestito in autonomia tramite l’applicazione Mediolanum. Ogni volta che effettui un’operazione oppure per pagamenti automatici, riceverai delle notifiche in tempo reale sul tuo smartphone.

Inoltre, ci sono diversi servizi di alta qualità. Se sei un Under 30, fino al compimento del 30° anni di età non pagherai il canone di tenuta conto. Questa promo è valida per tutti gli altri per il primo anno di conto. Inclusa la carta di debito, priva di qualsiasi costo, così come i prelievi in area euro.

Insomma, se temi per i tuoi risparmi, il conto online di Banca Mediolanum è l’unico che può tenerli al sicuro e farli crescere nel tempo. Inoltre, aprire questo conto significa controllare in autonomia il tuo denaro, così potrai gestirlo con oculatezza e intelligenza. Clicca sul bottone qui sotto e apri il conto!

