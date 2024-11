Risparmia e controlla i consumi: ALFA by Sinapsi in offerta Black Friday

C’è aria di Black Friday ed in certi casi è possibile accedere a sconti che consentono di mettere da parte ulteriori occasioni di risparmio. È questo il caso di ALFA by Sinapsi, innovativo prodotto in grado di monitorare in tempo reale i consumi della casa e dare preziose informazioni e avvisi al fine di ottimizzare in maniera definitiva la propria bolletta. Basterà un colpo d’occhio sul colore del led, ad esempio, per capire momento per momento se si stanno portando avanti consumi intelligenti, se si sta rischiando una disconnessione per un eccesso di carico, e altro ancora. Così facendo non solo si rende più intelligente la gestione dei consumi elettrici, ma basterà un pizzico di attenzione e consapevolezza per ridurre anche il peso dei costi a fine mese. Ecco quindi che il Black Friday diventa un’opportunità doppia, tutta da sfruttare.

In occasione del Black Friday, ALFA by Sinapsi sarà disponibile all’acquisto a soli 99€. Che sia per casa vostra o per un parente o amico come regalo di Natale, occorre fare presto perché l’offerta è valida dal 25 novembre al 2 dicembre.

ALFA by Sinapsi: di cosa si tratta?

Chi ha nella propria abitazione un sistema di pannelli fotovoltaici, sicuramente avrà sperimentato momenti in cui la produzione solare è abbondante e momenti in cui invece il Sole stenta a farsi vedere. Tramite questo dispositivo sarà possibile sapere quando conviene consumare, quando la produzione è abbondante e quando invece è il caso di aspettare perché la produzione stenta a raggiungere la soglia desiderata. Tutte le informazioni del dispositivo vengono lette dai nuovi contatori smart Open Meter e veicolate dall’app dedicata, avendo quindi una lettura reale (non stimata come fanno altri device) direttamente dal contatore di casa. Tramite l’app è inoltre possibile tenere traccia dei consumi e dall’apposito dispositivo hardware connesso ad una presa di corrente della propria casa è possibile acquisire istruzioni immediate quanto mai chiare e precise: led verde ad indicare che si può consumare quando il fotovoltaico sta producendo abbastanza, oppure led rosso quando non si ha surplus a disposizione.

Compatibilità e funzioni interessanti

Un altro vantaggio veramente importante di un dispositivo del genere è l’anticipo del distacco della corrente. Quando iniziamo a mettere in funzioni troppi dispositivi energivori nella nostra casa (forno, condizionatore, phon etc.), il contatore darà un certo tempo per potersi accorgere di questo surplus. Dopo quel tempo staccherà la luce. Il dispositivo, monitorando in tempo reale tutti i consumi, è in grado di metterci allerta di una situazione del genere in maniera tale da intervenire in tempo evitando spiacevoli disconnessioni di corrente.

Continuando con i tantissimi vantaggi di questo prodotto possiamo parlare anche dell’integrazione con il sistema domotico Home Assistant. Mai come oggi, infatti, quasi tutte le case sono equipaggiate con sistemi domotici in grado di rivoluzionare e rendere quanto mai comoda l’esperienza domestica. Avere la possibilità di “iniettare” questi dati all’interno di Home Assistant significa poter “domotizzare” in maniera consapevole la propria abitazione, aggiungendovi intelligenza, praticità e organizzazione. Si potrà, per esempio, impostare dei trigger sul ciclo della lavatrice che partirà solo se il dispositivo ALFA valuterà conveniente questa scelta: un aspetto non trascurabile che sicuramente dona a questo dispositivo una marcia in più sta nella tipologia di dato che viene fornito. Infatti, fino a qualche tempo fa, era possibile esclusivamente fare delle previsioni di consumo basate sulle abitudini degli inquilini. Il dato che, finalmente, con ALFA viene catturato ed offerto è un dato altrimenti difficilmente reperibile e immensamente importante perché non dipende da stime o supposizioni, ma dalla misura istantanea di quel preciso momento.

Il servizio è in continuo aggiornamento e presto arriveranno novità legate al mondo delle auto elettriche e nuovi pacchetti aggiuntivi in app.

Download e configurazione

In questo ambito è senza dubbio fondamentale creare un dispositivo e un’applicazione quanto mai basica, completa ma facile da utilizzare ed installare. Anche in questo caso ALFA by Sinapsi hanno fanno centro. Infatti dall’app dedicata è sufficiente inserire il POD del proprio contatore e dopodiché si dovrà attendere una notifica che avviserà dell’avvenuta verifica di compatibilità.

Dopo di quella, i passaggi successivi sono davvero semplici e ampiamente guidati dall’app stessa. I dati, veicolati poi tramite il Wi-Fi dell’abitazione potranno anche essere visualizzati e gestiti non solo tramite applicazione desktop, ma anche scaricandoli in formato CSV.

La procedura di installazione e configurazione di ALFA by Sinapsi è estremamente semplice:

si scarica e installa l’apposita app ALFA Tech da Google Play o App Store si registra il proprio account si registra il proprio impianto inserendo il POD della propria utenza elettrica si attende l’attivazione del servizio si configura il proprio ALFA Sinapsi per sincronizzarlo con l’app

Approfitta dell’offerta!

Questo strumento sicuramente all’avanguardia ma anche particolarmente comodo, solitamente ha un prezzo di circa 139€. Tuttavia, in occasione del Black Friday, in particolare dal 25 novembre al 2 dicembre sarà in offerta a soli 99€. Considerata la potenza del dispositivo e l’effettivo risparmio che può significare nella bolletta di ognuno di noi mese dopo mese, lo riteniamo un prodotto validissimo, a maggior ragione a questo super prezzo. Che sia un regalo natalizio per un amico o un regalo che vogliamo fare alla nostra abitazione (e al nostro portafoglio!) non c’è veramente momento migliore per acquistarlo.

In collaborazione con Sinapsi