Risparmia energia e denaro con Sorgenia: scopri come proteggere l'ambiente

Stai cercando un’offerta di luce e gas vantaggiosa che fornisca energia da fonti rinnovabili? Scegli Sorgenia. Con questo operatore, puoi attivare la fornitura di luce 100% green in pochi clic.

Oltre a fornire nessun costo nascosto e un risparmio assicurato, l’opzione Next Energy Sunlight Luce&Gas offre un prezzo indicizzato.

Indica sia il valore dell’Indice PUN per luce che PSV per gas, e sul pagamento della componente energia e gas bisognerà considerare soltanto l’andamento del prezzo all’ingrosso.

Se quest’ultimo dovesse diminuire, anche tu ne trarrai beneficio. In più, sottoscrivendo un nuovo contratto, Sorgenia applica sulla fornitura uno sconto di 40 euro, visibile direttamente in bolletta.

Sorgenia: riduci i consumi e salva il pianeta

MySorgenia, l’app ufficiale di questo fornitore, permette ai suoi utenti di risparmiare denaro e di preservare l’ambiente.

Ad esempio, Beyond Energy ottimizza l’accesso alle bollette a portata di clic, aiutandoti a riconoscere quanta energia usi con i tuoi elettrodomestici, così da farti capire come risparmiare.

Carbon FootPrint è un altro strumento che ti consente di calcolare l’impatto dei tuoi consumi sull’ecosistema e a trovare consigli che aiutano a ridurre gli sprechi di energia.

L’applicazione ti avviserà anche di eventuali pagamenti o consumi anomali. Nella sezione MyShop, troverai una selezione dei prodotti che aiutano per un minor consumo a casa, come l’impianto fotovoltaico o la mobilità elettrica, per esempio.

Inoltre, i Greeners, una community che sostiene l’ambiente, permette anche di partecipare alle tante iniziative eco-sostenibili e di aiutare a rendere il nostro pianeta più “verde”.

Con Sorgenia puoi ottenere molto di più che soltanto luce e gas: se sottoscrivi un nuovo contratto, avrai la possibilità di accedere all’Ultra Fibra FTTH fino a 2,5 Gbps con un costo ridotto di 21,90 euro al mese per 12 mesi anziché ai 26,90 euro al mese normali.

Attivando questa offerta, puoi trarre vantaggio dallo sconto aggiuntivo di Sorgenia che va da un minimo di 40 euro fino ad arrivare a 180 euro. Vivi un’esperienza più green ed economica: passa a Sorgenia!

