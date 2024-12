Finalmente sono arrivate le vacanze di Natale. È il momento perfetto per pianificare i tuoi viaggi e vivere la magia delle feste con chi ami. Che tu stia tornando a casa, esplorando nuove città o semplicemente prendendo una pausa dalla routine, Italo ha una serie di offerte imperdibili per rendere il tuo viaggio ancora più speciale. Con sconti fino al 70% grazie all’offerta Italo eXtra Christmas, viaggiare in Alta Velocità non è mai stato così conveniente.

Le offerte per viaggiare con Italo

Italo eXtra Christmas: l’offerta natalizia di Italo ti consente di viaggiare risparmiando fino al 70% . Prenota subito per accedere ai prezzi più vantaggiosi e vivere il massimo comfort durante le tue vacanze.

Italo eXtra: con Italo eXtra, puoi acquistare biglietti super convenienti per tutte le tratte servite dall'Alta Velocità Italo. Viaggiare non è mai stato così semplice e accessibile!

Carnet Smart Worker: hai bisogno di viaggiare frequentemente? Con il Carnet Smart Worker risparmi fino all'80% su viaggi in Ambiente Smart e Prima, valido per 30 giorni.

Italo Friends: viaggia in compagnia e approfitta di sconti fino al 60%. Perfetto per condividere l'esperienza con amici o familiari.

Italo Famiglia: con l'offerta Italo Famiglia, i bambini viaggiano gratis e gli adulti possono usufruire di sconti fino al 50%, per un'esperienza di viaggio comoda e conveniente.

Andata e ritorno in giornata: parti e torna nello stesso giorno e potresti risparmiare oltre il 50% sul tuo biglietto.

Queste promozioni sono disponibili solo per un periodo limitato. Prenota subito e assicurati il tuo posto a prezzi imbattibili. Per conoscere tutte le offerte di Italo clicca qui.