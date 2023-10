Risparmia l'80% con Internxt, 2TB a soli 21,58 euro

Proteggi la tua privacy con la suite open-source di servizi cloud crittografati e sicuri messi a disposizione da Internxt. Non ne hai mai sentito parlare? Non preoccuparti perché abbiamo deciso di dedicare questo articolo a Internxt, così da spiegarti tutte le caratteristiche che contraddistinguono questo cloud. Internxt realizza servizi cloud privati e sicuri progettati per restituirti il controllo dei dati. Tutti i servizi di Internxt sono progettati per assicurare elevati livelli di sicurezza e riservatezza, in modo da proteggere i tuoi file ed il tuo fondamentale diritto alla privacy.

Al giorno d’oggi chi di noi non ha diritto alla tutela della propria privacy? Purtroppo ogni giorno i nostri dati e, conseguentemente, la nostra privacy è a rischio. Con Internxt hai archiviazione di backup con dati al sicuro: puoi infatti salvare i tuoi dati dai disastri grazie alla ridondanza integrata. Esegui il backup dei dati importanti del tuo lavoro e dei tuoi progetti, su molteplici server veloci distribuiti in tutta l’UE, e poi accedi ai dati da tutti i tuoi dispositivi.

Inoltre, puoi memorizzare tutte le tue foto all’interno di una galleria online e poi accedere ad esse da qualsiasi luogo. Salva i tuoi ricordi direttamente sul telefono e visualizzali da ovunque ti trovi.

A rendere del tutto speciale Internxt il fatto che non memorizza password o altri dati dell’utente e ogni tuo dato è crittografato sia quando è memorizzato che quando è in transito. Internxt ti assicura infatti il pieno controllo dei tuoi file.

I tuoi file vengono frammentati e crittografati end-to-end prima ancora di uscire dal tuo dispositivo. Grazie alla crittografia “zero-knowledge” AES-256, tu sei assolutamente l’unico in grado di accedere ai tuoi dati. Che aspetti? Scegli Internxt per mettere al sicuro i tuoi dati e la tua privacy. Puoi risparmiare l’80% sui piani annuali se decidi di approfittarne subito. Il piano da 2TB è ora disponibile a soli 21,58 euro anziché 107,88.

