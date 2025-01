Risparmia con Octopus: luce e gas a prezzo bloccato per 12 mesi

Con i rincari previsti dal mercato, l’offerta speciale di Octopus Energy che propone luce e gas a prezzo bloccato per 12 mesi è da cogliere al volo. Oltre al risparmio in bolletta, ti assicura la possibilità di dormire sonni tranquilli, non dovendo continuamente temere i ritocchi verso l’altro dovuti a fattori che spesso nemmeno hanno a che fare con l’energia (tensioni geopolitiche, dazi e così via). La trovi sul sito ufficiale e la puoi attivare subito, anche in completa autonomia. Attenzione: rimarrà disponibile alle condizioni elencate qui sotto fino alla giornata di domani.

Luce e gas a prezzo bloccato con Octopus Energy

Propone la tariffa monoraria con la materia prima luce a 0,1342 euro/kWh e la materia prima gas a 0,52 euro/Smc, ai quali vanno aggiunti 108 euro/anno di commercializzazione per entrambe le componenti. È adatta a tutte le utenze domestiche, senza vincoli o penali. La potenza del contatore luce e la classe del contatore gas rimarranno invariate rispetto al attuale contratto, ma sarai in grado di modificarle dopo l’attivazione. Per saperne di più fai un salto sulla pagina dedicata.

L’energia elettrica fornita da Octopus Energy è al 100% rinnovabile, soddisfacendo così quel criterio di sostenibilità ritenuto di importanza fondamentale. A tutto questo si aggiunge un servizio clienti sempre raggiungibile e pronto a rispondere a qualsiasi domanda in meno di un minuto dall’avvio della telefonata.

Ricapitolando: non lasciarti sfuggire l’offerta in corso con prezzo bloccato di luce e gas per 12 mesi. Le tariffe riportate sopra sono da considerare con IVA e imposte escluse (trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, oneri di regolazione). Al termine dell’anno potrai scegliere nuovamente quella più conveniente per te, Fissa o Flex, per continuare a risparmiare senza stress.