Risparmia con SelfyConto: Conto e Carta Gratis per 12 mesi

Con SelfyConto i vantaggi non finiscono mai e oggi, aprendolo online, hai anche due regali formidabili. Sceglilo adesso, per te conto corrente e carta di credito gratis per 12 mesi. Niente male vero? Ma non sono solo questi i regali se scegli la gestione smart e ottimizzata dei tuoi risparmi.

Grazie a questa soluzione il tuo denaro è al sicuro e puoi gestirlo in maniera intelligente, avendo sempre tutto sotto controllo. Infatti, grazie alla praticissima app Mediolanum multi-device, è facile e intuitivo gestire tutto e lo farai sempre con il sorriso. Sfrutta tutte le potenzialità di questa potente applicazione:

Mobile Payment : per pagare comodamente da smartphone, smartwatch o tablet con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay o Swatch Pay;

: per pagare comodamente da smartphone, smartwatch o tablet con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay o Swatch Pay; Pagamenti CBILL e PagoPA : per pagare utenze domestiche, multe, tributi, ticket sanitari e tutti i pagamenti legati alla Pubblica Amministrazione attraverso la tua comoda app tramite QR Code;

: per pagare utenze domestiche, multe, tributi, ticket sanitari e tutti i pagamenti legati alla Pubblica Amministrazione attraverso la tua comoda app tramite QR Code; Trading Online: per accedere e operare in tempo reale su 24 mercati mondiali con azioni, Warrat, ETF, fondi aperti e titoli di stato direttamente dal tuo smartphone.

Ti ricordiamo che con SelfyConto puoi vincere ogni settimana un Samsung Galaxy Z Flip6!

Perché scegliere SelfyConto oggi

Forse ti starai chiedendo perché scegliere SelfyConto oggi con tantissime proposte alternative e altrettanto valide. Noi abbiamo trovato 12 validi motivi per aprire questo conto corrente. Sceglilo adesso e scopri tutto quello che ti sta già aspettando.

Canone Zero per tutti i nuovi clienti i primi 12 mesi dall’apertura del conto. Canone Gratuito fino ai 30 anni per i giovani. Carta di Debito inclusa gratuitamente il primo anno. Carta di Credito Gratis per 12 mesi. Prelievi gratuiti di denaro contante in tutta l’area Euro. Principali operazioni bancarie gratuite tra cui bonifici, addebiti utente, F24 e molto altro ancora. App Mediolanum intuitiva per gestire conto, spese e addebiti da smartphone. Trading Online direttamente dall’app tramite l’ecosistema a cui sei abituato per gestire il tuo conto. Servizi aggiuntivi accessibili in qualsiasi momento come prestiti istantanei, rateizzazione dei pagamenti e altro. Coperture assicurative facilmente attivabili tramite app dal tuo smartphone in qualsiasi momento. Apertura SelfyConto completamente online, semplice e veloce. Istituto Bancario italiano, solido e affidabile.

In conclusione, pensiamo che SelfyConto sia una soluzione completa e conveniente, soprattutto per i giovani e per chi cerca un conto online facile da gestire e ricco di servizi integrati. Inoltre, il canone gratuito per il primo anno e le numerose operazioni senza commissioni lo rendono particolarmente attraente per chi vuole risparmiare sui costi bancari.