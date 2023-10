Risparmia sui costi energetici con Sorgenia prima della fine del mercato tutelato

Stai cercando un nuovo fornitore di luce e gas ma non sai a quale affidarti? Sorgenia ti offre un’opzione conveniente che include un’ottima qualità a un prezzo competitivo. La fornitura di luce è completamente green e offre prezzi equi con nessun costo nascosto.

Ad esempio, la fornitura Next Energy Sunlight Luce&Gas offre l’opportunità di gestire la spesa energetica con un prezzo variabile in base al PUN per la luce e al PSV per il gas.

L’utente si impegna a pagare solo la componente energia e gas in base al prezzo all’ingrosso, quindi quando il prezzo diminuisce si creano maggiori possibilità di risparmiare!

Con Sorgenia il risparmio è assicurato

Sorgenia mira a soddisfare le necessità dei propri clienti, proprio per questo offre un servizio di fibra in abbinamento a luce e gas.

Aderendo alla promozione, è possibile usufruire di Ultra Fibra FTTH fino a 2,5 Gbps al prezzo di 21,90 euro al mese per 12 mesi invece dei 26,90 euro ordinari.

Il valore scontato della promozione è di 180 euro, rispetto ai 40 euro per il contratto base. Se vuoi approfittare delle opportunità che Sorgenia ha da offrire per la tua abitazione, non esitare più di tanto.

Grazie all’app MySorgenia avrai accesso a una serie di servizi che ti aiuteranno a risparmiare ed essere sostenibile.

Tramite Beyond Energy potrai calcolare i tuoi consumi senza alcuno sforzo e con Carbon FootPrint potrai scoprire quale è l’impatto della tua spesa sull’ambiente. Allora cosa aspetti? Scegli Sorgenia per la tua abitazione e inizia a risparmiare in fatto di luce e gas.

