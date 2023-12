Risparmia sul tuo sito WordPress con l'hosting Aruba a meno di 20 €/anno

Aruba si conferma sempre di più come punto di riferimento nel settore dell’hosting, offrendo un’irrinunciabile opportunità per chi cerca un servizio di Hosting WordPress conveniente.

In questo momento, Aruba propone il servizio di Hosting WordPress Gestito a soli 19,90 euro + IVA per un anno, con un successivo costo di 79 euro + IVA. Un affare imperdibile per chi desidera una piattaforma ottimizzata per WordPress, con tutti gli aggiornamenti gestiti direttamente da Aruba.

Aruba Hosting: la scelta giusta per il tuo sito

Optare per Aruba come servizio di hosting per WordPress è una decisione sagace. Il piano Hosting WordPress Gestito a meno di 20 euro all’anno offre un pacchetto completo, con caselle email illimitate, aggiornamenti automatici, backup e servizi extra.

Questo piano può essere personalizzato in base alle esigenze specifiche, anche considerando il traffico del tuo sito web.

Per accedere alle promozioni, basta visitare il sito ufficiale di Aruba e entrare nella sezione WordPress indicata nella parte inferiore.

Sia che tu stia registrando un nuovo dominio o trasferendo quello esistente, le promozioni sono applicabili. Tuttavia, va sottolineato che lo sconto sull’abbonamento sarà disponibile solo per un breve periodo.

A partire da 19,90 euro al mese, ora hai la possibilità di godere di uno dei migliori servizi di hosting dedicati a WordPress.

Le promozioni di Aruba sono aperte a tutti, in quanto offrono soluzioni vantaggiose sia per i nuovi registri che per chi desidera trasferire il proprio dominio. Per una panoramica completa delle offerte attuali, visita il sito di Aruba e vai alla sezione WordPress nella parte inferiore della pagina.

Risparmia senza compromettere la qualità del servizio: Aruba ti offre l’opportunità di garantire stabilità e efficienza al tuo sito WordPress a un prezzo incredibilmente conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.