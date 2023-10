Risparmia sulla bolletta della luce e del gas con Alperia

Alperia, fornitore di energia elettrica e gas dell’Alto Adige, propone una tariffa personalizzata che può variare in base ai consumi individuali. Precisiamo che tutta l’energia prodotta da Alperia è al 100% idroelettrica e proviene da impianti situati nella Regione.

Primo fornitore di energia elettrica e gas nella regione autonoma del Trentino, Alperia produce energia verde da oltre 120 anni. Prima di esplorare le diverse proposte è importante sottolineare l’impegno di Alperia nella produzione di energia ecosostenibile.

Passa alla fornitura di gas e luce di Alperia

Come attivare Alperia con energia 100% green

Alperia applica prezzi trasparenti e diretti, senza costi nascosti o sorprese, garantendo che i clienti sappiano esattamente cosa aspettarsi quando attivano un nuovo contatore o cambiano fornitore.

Qualora dovessero sorgere problemi o dubbi, i clienti possono affidarsi alla competenza dei professionisti con sede a Bolzano, sempre a disposizione per fornire assistenza e soluzioni.

Alperia prevede due diverse tipologie di offerte pensate su misura per le tue esigenze di consumo. La prima offerta è indicizzata, cioè segue l’andamento del mercato, e prevede un costo annuale di commercializzazione e vendita pari a 70 euro per l’energia elettrica e 90 euro per il gas.

Ad esempio, per il gas, secondo la nostra stima, al prezzo indicizzato viene aggiunto uno spread di 0,13 Smc.

In termini di prezzo, esiste una tariffa fissa applicabile fino a un determinato limite di consumo mensile. Alperia addebita 0,14254 € al kWh fino a 100 kWh al mese.

Qualsiasi utilizzo oltre questa soglia comporta un costo aggiuntivo di € 0,0495 per kWh. Il passaggio a un altro fornitore di energia è gratuito e non ci sono obblighi contrattuali con nessun fornitore particolare nel mercato energetico. Ciò vuol dire che puoi passare ad Alperia in qualsiasi momento e senza conseguenze.

